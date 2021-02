Diplomácia

Szijjártó felavatta Magyarország új konzuli képviseletét Durresben

Magyarország és Albánia együttműködése a barátságon és a kölcsönös tiszteleten alapszik, és a képviselet megnyitásával tovább erősödtek a kétoldalú kapcsolatok. 2021.02.12 16:41 MTI

A külgazdasági és külügyminiszter péntek délután felavatta Magyarország új konzuli képviseletét az albániai Durresben.



A ceremónián Szijjártó Péter elmondta, hogy mindig örömteli, amikor Magyarország új képviseletet nyithat külföldön. Rámutatott, ebben a mostani nehéz időszakban nem kell hosszan érvelnie amellett, hogy miért is jó, ha az ország jelen van a világ minden létező pontján.



"Tavaly Magyarország történetének legnagyobb hazatérési akcióját kellett levezényelni (...) Ha nem lettünk volna jelen a világ oly sok pontján, ezt a műveletet sem tudtuk volna végrehajtani" - jelentette ki.



Hozzátette, bárhol is járnak magyarok a világon, tudhatják, hogy ha bajba kerülnek, a magyar konzulátusok és nagykövetségek segítségére számíthatnak, a képviseleti hálózat további bővítése ezért folyamatosan feladata a magyar külpolitikának.



A miniszter leszögezte: Magyarország és Albánia együttműködése a barátságon és a kölcsönös tiszteleten alapszik, és a képviselet megnyitásával tovább erősödtek a kétoldalú kapcsolatok.



Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a magyar külpolitika egyik fókusza a Nyugat-Balkán, Magyarországnak nemzetbiztonsági és nemzetgazdasági érdeke is, hogy minél jobban menjenek a dolgok ebben a térségben.



"Ezért támogatjuk Albánia európai uniós integrációs törekvéseit, valamint támogatjuk a magyar vállalatok minél nagyobb szerepvállalását és jelenlétét az albán piacon" - mondta.