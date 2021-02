Bűncselekmény

Kukoricán térdeltette, nadrágszíjjal verte a kisgyerekeket egy nevelőszülő a férjével

Az érzelmi, lelki bántalmazás is mindennapos fegyelmezési eszköz volt, amikor azzal fenyegették a kicsiket, hogy "kiverik belőlük az ördögöt", vagy a "rókalyukhoz kiviszik őket". 2021.02.12 11:35 MTI

Kiskorú veszélyeztetése és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett könnyű testi sértés bűntette miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség egy nevelőszülő és férje ellen, akiknek "nevelési módszerei" között a kukoricán és küszöbön térdepeltetés is szerepelt.



A megyei főügyészség pénteki közleménye szerint a gyermekek, egy kislány és a bátyja 2018 nyarán három, illetve ötévesen került az egyik Zirc környéki faluban élő, hivatásos nevelőszülőként foglalkoztatott nőhöz és férjéhez.



A házaspár többször is bántalmazta a gyermekeket, az 56 éves férfi a földre fektette és nadrágszíjjal, zsinórral verte őket, de előfordult, hogy kukoricán vagy a küszöbön kellett térdepelniük. A 48 éves felesége is nemegyszer bántalmazta a testvéreket, amikor sarokban állás közben a testüket ütötte.



Ezen túl az érzelmi, lelki bántalmazás is mindennapos fegyelmezési eszköz volt, amikor azzal fenyegették a kicsiket, hogy "kiverik belőlük az ördögöt", vagy a "rókalyukhoz kiviszik őket".



Amikor a hatóságok előtt felmerült, hogy a pár bántalmazza a rájuk bízott gyermekeket, a sértettekkel együtt elrendelték a pszichológiai vizsgálatukat, ám a nevelőszülők azon csak többszöri halogatás után jelentek meg, és tiltakoztak a vizsgálat ellen.



A férfi azzal zsarolta a gyermekeket, hogy a "hazugságuknak" következménye lesz, és megtiltotta nekik, hogy egymással játszanak.



A gyermekeket végül az illetékes kormányhivatal 2019 októberében másik nevelőszülőnél helyezte el.



Az ügyészség a vádiratában a párral szemben börtönbüntetés kiszabására és a kiskorúak nevelésével, felügyeletével, gondozásával összefüggő bármely foglalkozástól való végleges eltiltásra tett indítványt a Veszprémi Járásbíróságnak - áll a közleményben.