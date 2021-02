Koronavírus-járvány

Orbán: ha a kínai vakcinával is elindulhat az oltás, húsvétig minden regisztrált beoltható

Már mintegy 700 ezren védettek Magyarországon: 310 ezren már legalább egy oltást megkaptak, 383 ezren pedig már igazoltan átestek a betegségen. 2021.02.12 08:33 MTI

Ha a kínai vakcinával is elkezdődhet az oltás, akkor húsvétig minden eddig regisztráltat be lehet oltani a koronavírus ellen - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



A kormányfő jó hírnek nevezte, hogy már mintegy 700 ezren védettek Magyarországon: 310 ezren már legalább egy oltást megkaptak, 383 ezren pedig már igazoltan átestek a betegségen.



Rossz hír azonban, hogy a fertőzések számának csökkenése megállt, újra emelkedik - mutatott rá, ismertetve a friss adatokat, amelyek szerint az új koronavírus-fertőzöttek száma 1860, elhunytak 99-en, kórházban 3828-an fekszenek, lélegeztetőgépen pedig 299-en vannak.



"Tartanunk kell a szabályokat" - hangsúlyozta a miniszterelnök, megjegyezve, hogy az utóbbi néhány napban egész Európában megfordultak a kedvező tendenciák, Magyarországon is, a feltételezések szerint a brit vírusmutáns miatt.



A kormányfő azt is közölte, hogy nem szükségesek további szigorítások, mert "most már van annyi vakcinánk, hogy a jól megszervezett oltással legalább annyit tudunk javítani a helyzeten, mint amennyi a helyzet természetes romlása".



Orbán Viktor kiemelte: ha a kínai vakcinával is elkezdődhet az oltás - ami nincs messze már -, akkor húsvétig minden eddig regisztráltat be tudnak oltani, 2 millió 448 ezer embert.



