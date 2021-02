Ítélet

Jogerős ítéletet hirdettek az 1996-os kőbányai alvilági leszámolás ügyében csütörtökön - közölte a Fővárosi Ítélőtábla a bírósági honlapon.



Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) 2017-ben számolt be az ügyben indított nyomozással kapcsolatos fejleményekről a Zsaru Magazinban. Felidézték, hogy 1996. augusztus 31-én, Törökbálintnál egy nejlonzsákba rejtett holttestet találtak. A fiatal férfit halála előtt összeverték és késsel többször mellkason szúrták. Petőfi Attila, a Készenléti Rendőrség kiemelt ügyeket felderítő főosztályának vezetője akkor elmondta: az örmény férfi Kőbányán vezetett egy kereskedést. A nyomozás során kiderült, hogy többekkel konfliktusba keveredett, de sokáig nem sikerült "kétséget kizáró bizonyossággal tisztázni a haláleset körülményeit". 2016 márciusában jutottak újabb információkhoz a nyomozók, amelynek eredményeként 2017-ben három ember ellen indítottak eljárást.



Az ítélőtábla csütörtöki közleménye szerint két vádlott örmény, társuk magyar anyanyelvű ukrán állampolgár. Az áldozat 1996-tól Budapesten élt, megélhetését alapvetően védelmi pénz szedéséből és más bűncselekmények elkövetéséből biztosította. A két örmény vádlott a Kőbányai Piacon kereskedett, onnan ismerte az áldozatot.



A későbbi áldozat 1996. augusztus elején egy csuklyás emberrel megtámadta az egyik vádlottat és mintegy 20 ezer dollár értékben márkát, amerikai dollárt és forintot vett el tőle, fegyverrel fenyegette, kezét, lábát megkötötte. A megtámadott nem tett feljelentést a rendőrségen, hanem örmény társával együtt - fizetség fejében - az ukrán férfi segítségét kérte a pénz visszaszerzésében és abban, hogy rávegyék a támadót, hagyja őket békén.



A férfit találkozóra hívták, erőszakkal betették egy gépkocsi hátsó ülésére, majd ismeretlen helyen vitték. Ott hosszabb időn át vallatta a három vádlott és két ismeretlen, az ukrán állampolgár által beszervezett férfi. Miután a pénzt nem sikerült visszaszerezniük, az ismeretlenek egy tömör eszközzel többször megütötték, késsel mellkastájékon és a hasüreg magasságában is megszúrták - áll az ítélőtábla közleményében. Az áldozat a helyszínen meghalt, maradványait Törökbálint külterületén egy vízmosásba tették.

Az első fokon eljáró Budapest Környéki Törvényszék az egyik vádlottat társtettesként elkövetett, szándékos emberölést is megvalósító emberrablásban miatt mondta ki bűnösnek és hat év fegyházra ítélte. A Fővárosi Ítélőtábla most fegyházról börtönre enyhítette a büntetését.



Egyik társát első fokon felmentették a bűnsegédként elkövetett emberölés vádja alól, a társtettesként elkövetett emberrablás kísérlete miatt indult eljárást pedig elévülés miatt megszüntették. Ezt lényegében - némi pontosítással - másodfokon helybenhagyták.



A harmadik vádlottat a törvényszék társtettesként elkövetett, szándékos emberölést is megvalósító emberrablás és fogolyszökés miatt mondta ki bűnösnek. Ezeket a cselekményeket az ítélőtábla az új büntető törvénykönyv szerint minősítette, és az első fokon kiszabott 8 év fegyházat 7 év börtönre enyhítette, ugyanakkor másfél millió forint összegre vagyonelkobzást rendelt el vele szemben.



A másodfokú ítélet valamennyi vádlott esetében jogerős.