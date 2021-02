Szálló por

Az egészségtelen minősítésű településeken pedig az egészséges embereknek is azt tanácsolják, hogy kerüljék a szabadban hosszabb ideig tartó fizikai munkát, sporttevékenységet, a gyermekeket pedig óvják a megerőltető szabadtéri tevékenységtől. 2021.02.11 10:46 MTI

Többfelé rossz a levegő minősége a szálló por miatt - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) csütörtökön az MTI-vel. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a helytelen tüzelés mellőzésével a lakosság is sokat tehet a környezetükben élők egészségének megóvásáért.



Részletek a fűtésről a http://www.futsokosankampany.hu/ oldalon találhatók.



Az NNK tájékoztatása szerint a szálló por miatt Putnokon és Sajószentpéteren egészségtelen a levegő. Miskolcon, Kazincbarcikán, Göncön, Nyíregyházán és Győrben kifogásolt a levegőminőség.



Az érintett térségekben az NNK azt javasolja a keringési, légzőszervi betegségben szenvedőknek, főleg az időseknek, a légszennyezettségre érzékenyeknek, hogy kerüljék a szabadban tartózkodást, az aktív testmozgást.



Az egészségtelen minősítésű településeken pedig az egészséges embereknek is azt tanácsolják, hogy kerüljék a szabadban hosszabb ideig tartó fizikai munkát, sporttevékenységet, a gyermekeket pedig óvják a megerőltető szabadtéri tevékenységtől.



Azt írták: a meteorológiai előrejelzés alapján várhatóan javul a levegőminőség.