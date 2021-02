Kormány

Helyettes államtitkár: sokkal több fejlesztés volt Budapesten az elmúlt 10 évben, mint előtte

Egy évtized alatt több ezer járművet szereztek be a főváros számára, megújult a Normafa, a Margit-sziget, az Orczy-park és Gül Baba türbéje is. 2021.02.11 22:30 MTI

Nem érthetők azok a vádak, miszerint a kormány nem ad elég támogatást a fővárosnak, hiszen sokkal több fejlesztés volt Budapesten az elmúlt 10 évben, mint előtte - mondta a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Schneller Domonkos a fejlesztések között megemlítette, hogy egy évtized alatt több ezer járművet szereztek be a főváros számára, megújult a Normafa, a Margit-sziget, az Orczy-park és Gül Baba türbéje is. "Úgy gondolom, hogy ezek nem a lerohasztásról szólnak" - fogalmazott.



Elmondta azt is, Budapest 60 milliárd forintnyi uniós támogatásra számíthatna a saját jogán, ehhez képest - mivel a kormány tisztában van azzal, hogy a város a magyar gazdaság motorja - jóval több forrást kap.



A helyettes államtitkár kifejezetten károsnak nevezte azt, hogy miközben évek óta azon dolgoznak, hogy az Európai Unió Budapestet sújtó szabályai ellenére több forráshoz juthasson a város, olyan vádak fogalmazódnak meg, hogy a kormány "le akarja rohasztani" azt.



"Azt gondolom, hogy ez a fajta feszültségkeltés a budapestiek érdekeivel ellentétes" - fogalmazott Schneller Domonkos.