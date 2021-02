Koronavírus-járvány

Nagykanizsán is enyhítenek a maszkviselés szabályain

Jövő hétfőtől enyhülnek a maszkviselés szabályai Nagykanizsán, már nem kell minden közterületen védőmaszkot hordani - közölte közösségi oldalán szerdán a város polgármestere.



Balogh László (Fidesz-KDNP) úgy fogalmazott: a vírus terjedésével kapcsolatos szakmai állásfoglalások és vélemények alapján látható, hogy a koronavírus-járvány okozta megbetegedések száma mostanában csökken, illetve már javában tart a védőoltásra regisztráltak ütemezett oltása is. Egészségügyi szakemberekkel egyeztetve, az országosan és helyben is javuló eredmények okán február 15-től enyhülnek a maszkviselési szabályok Nagykanizsán.



A város területén jelenleg a közterületeken - a parkokat és a zöldterületeket, valamint a szabadidős sporttevékenységeket kivéve - mindenütt kötelező az orrot és szájat eltakaró védőmaszk viselése. Jövő hétfőtől enyhül a helyi szabályozás, de továbbra is viselni kell a maszkot a kórházi és egészségügyi intézmények, rendelők, valamint a bölcsődék, óvodák és iskolák közterületre nyíló bejáratától számított 10 méteren belül, a buszmegállókban, buszvárókban és az autóbusz-állomáson, a vasútállomáson, a piacokon, vásártereken, továbbá a bevásárlóközpontok parkolóiban - sorolta a polgármester.



Jelezte, hogy a dátum kijelölésekor figyelembe vették a 13. Országos Farsangi Fánkfesztivál hétvégi időpontját is, mert bár a programok nagy része a virtuális térbe költözik, de fánkvásárlásra a város több pontján lesz lehetőség, ezeknek a helyszíneknek a közelében pedig vélhetően megnő a forgalom.