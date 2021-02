Koronavírus-járvány

Zacher Gábor az enyhítésekről: meg kell várni a kellő átoltottságot

Zacher Gábor a toxikológus már mindkét oltását megkapta, semmilyen utóhatást nem érzett. Voltak olyan kollégái, akiknél jelentkeztek mellékhatások, de mint mondta, hogy ez nagyon egyéni reakció.

Zacher Gábor a hatvani kórházban dolgozik, ahol elmondása szerint az elmúlt napokban emelkedett a betegek száma, de az egészségügyi rendszer kitart. A hatvani kórházban a Covid-osztály majdnem teltházzal megy.



Koronavírus-fertőzés túlélési arányai kapcsán készült egy dán felmérés, mely szerint a testtömeg-index, a férfi nem, a magas vérnyomás, valamint az idegrendszeri megbetegedések rizikófaktort jelentenek.



Zacher Gábor sürgősségi orvos az ATV Startban kijelentette, hogy ezen következtetések levonásához nem kell egész Dániáig elmenni, hiszen itthon is azt lehet látni, hogy az 50 éves, elhízott, magasvérnyomással küzdő férfiak nagyobb arányban kerülnek lélelegeztetőgépre és halnak meg.



Zacher nagyon fontosnak tartja, hogy az elhízásról szó legyen, hiszen Magyarország a negyedik legelhízottabb ország. Nem győzi mondani a betegeinek, hogy a túlsúly mindenféle betegségnél, köztük a daganatos megbetegedéseknél is magasabb rizikófaktorral bír, és ez az alapvetés a koronavírusra is igaz.



Arra, hogy a férfiak kitettebbek a koronavírus szövődményeiknek, Zacher azt mondta, hogy ez csak egy statisztikai adat.



Korábban azt nyilatkozta Zacher Gábor, hogy a védőoltásokkal kapcsolatos ellenállás a kormány felelőssége - ennek kapcsán most úgy fogalmazott, hogy azé a felelősség, aki a kommunikáció hiányáért felel. Ebben a járványhelyzetben a védőoltás lesz az, ami meg tud védeni bennünket - folytatta.

Jelenleg négyféle vakcina van az "étlapon", ezekről nagyon sok mindent tudunk, és ezeket az információkat tolni kellene az embereknek is, hogy tudjanak róla.



Szerinte a vakcinával kapcsolatos tájékoztatót nem a helyszínen kell elmondani az embereknek, mert ez rengeteg időt vesz igénybe, és ha hamarabb tudnának tájékozódni az emberek, akkor pontosan tudnák, hogy mivel állnak szemben, mikor oltásra kerül a sor.



Zacher szerint az oltások ügyében a végső szót az Európai Gyógyszerügynökség mondja ki, azok az oltóanyagok, amik átmennek a vizsgálaton, szakmailag jobban "hihetőek". Ez ugye nem azt jelenti, hogy ami ezen az engedélyezésen keresztül mentek, annál soha nem jelentkeznek mellékhatások később.



A hatvani kórházban, ahol Zacher dolgozik, emelkedett a beteg száma az elmúlt napokban, de az egészségügyi rendszer kitart. Megköszönte a stúdióban is, hogy ennyire kitartanak a kollégák, és figyelmeztetett, hogy még sok van hátra. Az emelkedés azt jelenti, hogy a Covid-osztály most majdnem teltházzal megy a kórházban, ez nagyjából 70 beteget jelent.

Az enyhítéssel kapcsolatban azt mondta: mindenképp meg kell várni a kellő átoltottságot ahhoz, hogy fokozatosan lehessen nyitni.



Az enyhítéssel kapcsolatban azt mondta: mindenképp meg kell várni a kellő átoltottságot ahhoz, hogy fokozatosan lehessen nyitni.