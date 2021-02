Koronavírus-járvány

Áder: ha jól halad a védőoltás beadása, májusban lazítani lehet

Ha jól halad a koronavírus-járvány elleni védőoltások beadása, májusban remélhetőleg ismét lazítani lehet a járványügyi korlátozásokon Magyarországon, és a nyár ismét meglehetősen sikeres lehet az idegenforgalomban - jelentette ki Áder János köztársasági elnök szerdán, a visegrádi négyek (V4) elnökeinek lengyelországi találkozóját záró közös sajtóértekezleten.



"Minél gyorsabban, minél nagyobb mennyiségben kapjuk meg a vakcinákat, annál gyorsabban tudjuk a korlátozásokat feloldani az idegenforgalomban is" - válaszolt Áder János az MTI-nek a közép-európai turizmus újraindítását érintő kérdésére.



Áder János reményét fejezte ki, hogy Magyarországon "húsvétig (április 4-ig) vagy legkésőbb a húsvétot követő időszakban, április végéig" fel lehet gyorsítani a védőoltások beadását. Így májusban, tavalyhoz hasonlóan ismét nyitni lehetne - fejtette ki az elnök. Bizakodását fejezte ki, hogy az idei nyár ugyanolyan eredményes lesz a turizmusból élők jelentős része számára, mint amilyen az elmúlt esztendőben volt.



A járvány során elfogadott gazdaságvédelmi intézkedésekről az elnök elmondta: ezeknek eleinte főként az volt a céljuk, hogy megvédjék a munkahelyeket. Az adókedvezmények, hiteltörlesztési moratórium és más eszközök célja az, hogy segítsék a munkavállalókat, a vállalkozókat a nehéz időszak átvészelésében - szögezte le.



A járvány miatt online formában rendezett, a balti-tengerparti Hel-félszigeten fekvő Jurata üdülőhelyről, az ottani elnöki rezidenciáról közvetített sajtókonferencia keretében tett nyilatkozatában Áder elmondta: a tárgyalások során az államfők egyetértettek abban, hogy az országcsoport megalakulásától eltelt 30 év sikeres és eredményes volt. Véleménye szerint a soros lengyel elnökség jelmondata (Erős V4-ek az erős Európában) jó iránytű lesz a következő esztendőkre is.



A járványról szólva jó hírnek nevezte, hogy a gazdasági visszaesés mértéke mind a négy országban kisebb, mint az Európai Unió (EU) átlaga vagy a legnagyobb uniós tagállamoké. "Ez reményt ad arra, hogy a helyreállítás is gyorsabb és kevésbé fájdalmas lesz" - mondta. A járvány tanulsága, hogy nemcsak a térségbeli országok, hanem az egész EU gazdasága meglehetősen kiszolgáltatottnak bizonyult külső tényezők negatív hatásainak, ezt a kiszolgáltatottságot pedig a jövőben csökkenteni kell - hangsúlyozta.



Mint Áder János elmondta, az elnökök egyetértettek: mindent meg kell tenni, hogy felgyorsítsák a védőoltások beadását. "Minden egyes nap, amikor közelebb jutunk az úgynevezett nyájimmunitás eléréséhez, kulcsfontosságú lehet a személyes áldozatvállalás és a gazdasági tehertétel csökkentése szempontjából" - fogalmazott.

Az energiaügyi kérdéskörben az államfők egyetértettek: rövid időn belül csökkenteni kell a szén felhasználását. Alaperőművekre viszont az energiaellátás biztosítása végett szükség van, és "ha a kibocsátási célokat komolyan vesszük, mind a négy visegrádi országnak szüksége van az atomenergiára, és - legalábbis a következő húsz-huszonöt évben - földgázra és földgáz alapú erőművekre is" - húzta alá Áder.



A négy ország erőfeszítéseket tesz majd annak érdekében, hogy az EU támogassa a gázipari beruházásokat - tette hozzá.



Közölte: meghívta a többi elnököt a november 29. és december 5. között Planet Budapest 2021 címmel rendezendő fenntarthatósági világtalálkozó és expo, amely Közép-Európa eddigi legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye lesz.



Andrzej Duda lengyel elnök a sajtókonferencián többek között elmondta: senkinek sincs kétsége afelől, hogy minél gyorsabb lépéseket kell tenni a környezet- és a klímavédelem érdekében. Aláhúzta viszont az igazságos (energiaügyi) átalakításnak a 2018-as lengyelországi klíma-csúcstalálkozón elfogadott alapelvét, amely a társadalom érdekeit, a munkahelyek védelmét is figyelembe veszi.



A Zuzana Caputová szlovák, valamint Milos Zeman cseh elnök részvételével is rendezett kétnapos csúcstalálkozón megemlékeztek a V4 megalapításának idei 30. évfordulójáról, megvitatták a V4 EU-n belüli szerepét, tárgyaltak a járvány utáni helyreállításról, az energiabiztonságról és a klímaügyekről is.