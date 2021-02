Koronavírus-járvány

Nekik nem ajánlja az OGYÉI az orosz Szputnyik V vakcinát - itt a lista

Megjelent az orvosoknak szóló alkalmazási előírás a Szputnyik V orosz vakcina használatához az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján.



Arra már Müller Cecília országos tiszti főorvos is utalt az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján, hogy a készítménnyel a krónikus betegséggel rendelkezőket nem oltják be.



Eszerint nem javasolt a vakcina beadása a többi közt

- krónikus vesebetegség vagy májbetegség, endokrin betegségek esetén

- jelentős pajzsmirigyproblémák, nem megfelelően kezelt cukorbetegség,

- súlyos vérképzőszervi betegségek, epilepszia és más központi idegrendszeri betegségek,

- akut koronária szindróma és akut agyi keringési történés, szívizomgyulladás, szívbelhártyagyulladás, szívburokgyulladás,

- autoimmun betegségben szenvedőknek,

- rosszindulatú daganatos betegség esetén.



A tájékoztatóban azt írják, hogy a második adag oltás ellenjavallt, ha az első adag után súlyos szövődmények (anafilaxiás sokk, súlyos, egész testre terjedő allergiás reakció, görcsök, 40 °C-nál magasabb láz stb.) lépnek fel. Arra is figyelmeztetnek, hogy az oltást nem adják be, ha valakinek 37 °C felett van a testhőmérséklete, ezt a helyszínen fogják ellenőrizni.



Az oltást egyelőre nem adják be terhes vagy szoptató anyáknak, valamint 18 év alattiaknak, mert – hasonlóan a többi engedélyezett vakcinákhoz – nincs még elég információ, hogyan hat rájuk a vakcina.



A Szputnyik V mellékhatásai a dokumentum szerint ugyanolyanok, mint a többi koronavírus-oltóanyagé: előfordulhatnak rövid ideig tartó influenzaszerű tünetek, mint a hidegrázás, láz, ízületi fájdalom, izomfájdalom, gyengeség, illetve az injekció beadásának helyén duzzanat is kialakulhat.



Itt pedig megtalálni az OGYÉI kifejezetten az oltottak részére kiadott tájékoztatóját.