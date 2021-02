Koronavírus-járvány

Karácsony arra kéri a budapestieket, bízzanak az oltóanyagban

A főpolgármester arra kéri a budapestieket, hogy bízzanak a szakemberekben, bízzanak az oltóanyagban. Karácsony Gergely kedd este a Facebook-oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy - a januári csökkenés után - már hetek óta újra nő a koronavírus-fertőzések száma. Azt írta: tudja, hogy egyre nehezebb elviselni a korlátozásokat, "mindannyian türelmetlenek vagyunk, és csak azt várjuk, mikor lesz vége", de amíg nem oltottak be elég embert, a legjobb védekezés a maszkviselés és a távolságtartás.



A főpolgármester hangsúlyozta: "csakis az oltással térhetünk vissza régi életünkhöz". Ezért nagyon fontos lenne - tette hozzá -, hogy minél több ember megkaphassa a vakcinát.



Karácsony Gergely bejegyzésében reményét fejezte ki, hogy most valóban utoljára kell kérnie, mindenki figyeljen oda, legyen óvatos. Most kell megakadályozni, hogy "belobbanjon" egy esetleges harmadik hullám - írta.



Úgy fogalmazott: "Kérek mindenkit, hogy bízzanak a szakemberekben, bízzanak az oltóanyagban!"