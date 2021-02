Koronavírus-járvány

Elkezdődött az AstraZeneca oltóanyagok kiszállítása

Elkezdődött az AstraZeneca oltóanyagok kiszállítása a megyei kormányhivatalokhoz - hangzott el az M1 aktuális csatorna keddi műsorában.



A közmédia információi szerint az AstraZeneca oltóanyagait a kormányhivatalokba szállítják, és onnan viszik majd a háziorvosokhoz. Ezzel a 18-60 év közti krónikus betegek oltása kezdődik meg, a rendelkezésre álló vakcina 20 400 embernek elegendő - tájékoztattak.



Közölték: Magyarország 6,5 millió adagot kötött le a brit-svéd vakcinából.



A közmédia helyszíni tudósítása szerint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztályára kedd délelőtt 90 ampulla AstraZeneca oltóanyag érkezett. Debrecenben ez már a kilencedik vakcinaszállítmány, korábban hétszer a Pfizer-BioNTech, egyszer pedig a Moderna oltóanyagából kaptak - tették hozzá.



A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályára 60 ampulla AstraZeneca vakcina érkezett kedden, ezeket szállítják majd ki a kijelölt háziorvosoknak - hangzott el.



A Heves Megyei Kormányhivatalba 30 ampulla AstraZeneca oltóanyag érkezett, ami 300 ember oltására elég. Ezt 30 háziorvosi praxisban adják be. Pajtók Gábor heves megyei kormánymegbízott a közmédiának megerősítette, hogy 60 év alatti krónikus betegeknek adják be a brit-svéd vakcinát.



Vas megyébe 50 ampulla érkezett a brit-svéd oltóanyagból, amellyel a megyében 500 embert oltanak be a napokban a háziorvosok. Wächter Walter Vas megyei tisztifőorvos kiemelte: ez az oltóanyag könnyen kezelhető, hűtőszekrényben tárolható, tehát nem igényel speciális körülményeket, viszont mivel még a 60 év feletti korosztályban nem áll rendelkezésre kellő mennyiségű vizsgálat a hatásosságáról, a fiatalabbakat oltják vele.



Budapesten a fővárosnak szánt 720 AstraZeneca-ampullából egyet-egyet kapnak a háziorvosok, így mintegy 7200 embert tudnak majd beoltani. Ezt a vakcinát azok kapják, akik szív- és érrendszeri betegségben, krónikus tüdőbetegségben szenvednek, daganatos betegségük van, cukorbetegek vagy szervátültetésen estek át.



Sára Botond, Budapest főváros kormánymegbízottja közölte: ütemezetten zajlik az oltási folyamat, minden héten fel kell használni a beérkezett vakcinaszállítmányokat. Hozzátette: a héten már négyféle vakcinával oltanak Budapesten.



A közmédia információi szerint most országszerte 2040 háziorvosi praxis kapja meg az AstraZeneca vakcinát. Eddig egy, 20 400 ember beoltására elegendő szállítmány érkezett a brit-svéd készítményből, és csütörtökre további, 22 800 ember számára elég adagot várnak.