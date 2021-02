Otthonteremtés

Novák: kedden utalja a MÁK az első otthonfelújítási támogatásokat

Az első otthonfelújítási támogatásokat kedden utalja a Magyar Államkincstár (MÁK), az érintett 17 család az átlagosan egymillió forintos támogatást szerdán kapja meg - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter kedden Budapesten az MTI-nek.



Novák Katalin hozzátette, a 17 családból, amelyek megkapják a támogatást 11 egygyermekes, négy kétgyermekes, a többiek pedig nagycsaládosok.



A tapasztalatok szerint a családok elsősorban belső munkálatokat végeztek otthonaikban, például bútorokat építenek be -közölte.



Novák Katalin kiemelte, az otthonfelújítási támogatás olyan pénzügyi segítség, amelyet azok a családok vehetnek igénybe ahol gyereket várnak vagy gyereket nevelnek, így ezzel a lehetőséggel házaspárok, élettársi kapcsolatban élők és az egyszülös családok is élhetnek.



Az otthonfelújítási támogatás, amelyet az otthonteremtési program részeként hirdettek meg január 1-jétől, vissza nem térintendő támogatás, amelyből a felújítási költségek felét lehet finanszírozni, maximum 3 millió forintot.



Novák Katalin szerint a támogatás iránt nagy az érdeklődés, már 213 család nyújtotta be támogatási kérelmét.