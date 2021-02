Koronavírus-járvány

Operatív törzs: szerdától új beutazási szabályok lépnek hatályba Ausztriában

Az új szabályok értelmében a beutazást megelőzően online regisztrációt kell kitölteni, és a belépést követően mindenki köteles hatósági házi karanténba vonulni tíz napra. 2021.02.08 14:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Február 10-étől, szerdától új beutazási rendelet lép hatályba Ausztriában - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a hétfői online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert alezredes közölte: az új szabályok értelmében a beutazást megelőzően online regisztrációt kell kitölteni, és a belépést követően mindenki köteles hatósági házi karanténba vonulni tíz napra. Hozzátette: a beutazást követő ötödik naptól van lehetőség ingyenes PCR- vagy antigénteszt elvégeztetésére.



Az alezredes tájékoztatása szerint a rendelet hatálya nem terjed ki az ingázókra, a szükségszerű mezőgazdasági vagy erdőgazdasági munkát végzőkre, a személyforgalmi tranzit- és a nemzetközi tranzit-teherforgalomra, valamint a sürgősségi orvosi ellátásban részesülőkre.



Kiss Róbert beszámolt arról is, hogy a hétvégén 610 emberrel szemben léptek fel a rendőrök a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt, így már meghaladja a 24 ezret az ilyen ügyekben elrendelt intézkedések száma.



Elmondta: 495-en az önkormányzati rendeletek ellenére sem viselték a maszkot közterületen, 38 emberrel szemben azért intézkedtek, mert buszon, villamoson, megállóban nem volt rajtuk maszk, 77-en pedig bevásárlóközpontban nem viselték a védőeszközt.



A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 824 rendőri intézkedésre volt szükség. Ebből 214 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 610 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitva tartására vonatkozó szabályokat nem tartották be, vagy az ott tartózkodás tilalmát szegték meg.



Felhívta a figyelmet arra, hogy január 30-ától a korábbiaknál súlyosabb szankciókat alkalmaznak, ha a védekezésre vonatkozó szabályok megsértésében a tulajdonos vagy a vendéglátóhely üzemeltetőjének a felelőssége is felmerül. Szombaton egy szombathelyi pizzázót zárattak be ideiglenesen, mert a rendezvénytermükben a tiltás ellenére 17 vendég volt. Ugyancsak bezárattak vasárnap hat hónapra a Heves megyei Boldog településen egy italboltot, amelyet a tulajdonos utasítására nyitottak ki, és a rendőrök ellenőrzésekor két vendég éppen szeszes italt fogyasztott.

Közölte: a hétvégén a kijárási tilalommal kapcsolatos szabályok megsértése miatt 1656 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök. A kijárási korlátozás, majd a kijárási tilalom bevezetése óta 35 554 emberrel szemben intézkedtek országszerte a szabályok megszegése miatt.



A hétvégén is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 252 esetben léptek fel. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 11 335-ször intézkedtek.



Az elmúlt két napon 24 774 esetben ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi karanténban lévőket. A hétvégén 5977 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, jelenleg 15 847-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 1686-an vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat - ismertette az alezredes.



Beszélt arról is, hogy a határátkelőkön jó ütemben halad a forgalom, de a teherforgalomban a belépőoldalon Röszkénél és Tompán 2-2 órás várakozással kell számolni.



A járvánnyal összefüggésben március óta 529 bűncselekmény miatt indult eljárás, eddig 103 gyanúsítottat hallgattak ki - mondta el az alezredes.