Környezetvédelem

ITM: folytatódik az ország megtisztítása a szeméttől

Nagy érdeklődéssel zárult az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) illegális hulladéklerakók felszámolását célzó pályázata: a Tisztítsuk meg az országot! program részeként meghirdetett kiírásra 370 pályázat érkezett, több mint 5,5 milliárd forint támogatási igénnyel - jelentette be Steiner Attila körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár az ITM közleménye szerint.



Az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményben azt írták: a kormány a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben megfogalmazottaknak megfelelően olyan intézkedéseket tesz, amelyek hozzájárulnak a hulladékképződés csökkentéséhez, az illegális hulladéklerakás megelőzéséhez és a hulladékból érték teremtéséhez.



A Tisztítsuk meg az országot! program első ütemében 13 milliárd forintot fordítanak arra, hogy az erdők, folyók, vasúti és közúti létesítmények tisztábbak és az évtizedek óta, jogtalanul lerakott szeméttől mentesek legyenek - emlékeztetett az államtitkár.



A pályázatra 2021. január 31-ig jelentkezhettek a gazdálkodó szervezetek köztulajdonban álló, kezelésükben lévő területek megtisztítására, az egyházi jogi személyek a kezelésükben vagy tulajdonukban lévő területek megtisztítására, a civil szervezetek a köztulajdonban álló, már megtisztított terület őrzésére, a hulladéklerakatok felderítésére és a hulladék összegyűjtésére. Emellett bármely szervezet is pályázhatott magán- és köztulajdonban álló ingatlanok esetén ingatlanvédelmi rendszerek (sorompó, kamera) kialakítására.



A támogatottaknak a pályázatban előírtak szerint a megtisztított területet folyamatosan figyelniük, őrizniük kell, megakadályozva ezzel a további, illegális szemétlerakást.



A pályázatok elbírálása folyamatosan zajlik, 23 esetben már döntés is született, ezek a lebonyolító Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (IFKA) honlapján (https://tmop.ifka.hu) tekinthetők meg.



A Tisztítsuk meg az országot! programban 2020-2022-ben négy ütemben tisztítanak meg közforgalmú területeket. Eddig több mint tízezer tonna illegális hulladékot számoltak fel a MÁV Zrt., a Magyar Közút Nonprofit Zrt., az erdészeti társaságok és a nemzeti parki igazgatóságok az Országos Vízügyi Főigazgatóság és nyolc település közreműködésével.



A minisztérium a járványhelyzet miatt a program első ütemét 2021 áprilisáig meghosszabbította, így az abban részt vevő szervezeteknek addig kell a programjaikat lezárniuk - áll a közleményben.