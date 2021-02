Jog

Két év felfüggesztett börtönre ítélték az egyesület pénzét elsikkasztó ebesi sportvezetőt

Két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte jelentős értékre, folytatólagosan elkövetett sikkasztás miatt a Debreceni Járásbíróság, nem jogerősen azt a férfit, aki sportegyesületi elnökként elsikkasztotta a szervezet pénzét - közölte a Debreceni Törvényszék szóvivője az MTI-vel.



Dobó Dénes közleménye szerint a büntetlen előéletű N. Zs.-re - aki a pénzt a futball helyett szerencsejátékra, internetes vásárlásokra, magán jellegű kiadásokra költötte - kiszabott börtönbüntetést a bíróság öt évre felfüggesztette, továbbá több mint 30 millió forintos vagyonelkobzást is elrendelt vele szemben.



A tényállás szerint 2014. áprilisi jogerős végzésével a bíróság az Ebesi Községi Közhasznú Sportegyesület elnökeként jegyezte be a vádlottat. Az egyesület célja a labdarúgás támogatása és az utánpótlás nevelése volt.



Az egyesület vagyona a többi között tagdíjakból, támogatói adományokból, jogi és magánszemélyek felajánlásaiból, valamint szponzori díjakból, pályázati pénzekből származott. Az egyesület alapszabálya szerint az elnök feladatai közé tartozott a pénzgazdálkodás szervezése, költségvetési javaslat készítése és a költségvetési beszámoló elkészítése.



Az egyesület a bevételeivel önállóan gazdálkodhatott. Az egyik takarékszövetkezetnél az ebesi sportegyesületnek négy bankszámlája is volt, amely felett az elnök és az elnökhelyettes együttesen rendelkezhetett.



A vádlott 2014. április 10. és 2016. január 20. között összesen 55 millió forinttal gazdálkodhatott; az ügyészség szerint 35 millió forinttal nem tudott elszámolni, mivel azt eltulajdonította. Ezzel szemben a bíróság azt állapította meg, hogy a férfi már a pénz jogosulatlan átutalásával bűncselekményt követett el - írták, megjegyezve, az kétséget kizáróan nem volt megállapítható, hogy a két összeg közötti különbözetet a vádlott elsikkasztotta volna.



Sal Ildikó bíró a keddi ítélet indokolásakor elmondta, a vádlottnak nem volt joga arra, hogy az egyesület pénzét a saját bankszámlájára átutalja, erre az egyesület sem hatalmazta fel. Ez önmagában megvalósítja a sikkasztás tényállását. A kirendelt könyvszakértő és a tanúk vallomása alapján megállapították, hogy mintegy 25 millió forintot az egyesület működésére fordított, de azt is szabálytalanul tette.



A könyvelés 2014-ben bár hiányosan, de rendelkezésre állt, azonban 2015-ben és 2016-ban már teljesen hiányzott. A bíró elmondta: a vádlott azt a helyzetet használta ki, hogy a tao-pénzek átutalása annak ellenére megtörtént, hogy a felszólítás ellenére még az előző évi támogatással sem számolt el.



Az ítélet nem jogerős, az ügyészség, valamint a vádlott és védője is három nap gondolkodási időt kért.