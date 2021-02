Koronavírus-járvány

Galgóczi: már az első napon közel 15 ezer idős embert beoltottak

Már az első napon közel 15 ezer regisztrált, idős embert beoltottak - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője az operatív törzs nevében a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki, online sajtótájékoztatóján.



Galgóczi Ágnes elmondta: második napja zajlik a legidősebb regisztráltak oltási kampánya a háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon. A 15 ezer regisztrált, idős ember közül 5500-at Moderna-vakcinával oltottak be.



A háziorvosok a rájuk bízott feladat felét elvégezték, a regisztrált idősek oltása folytatódik - tette hozzá.



Beszámolt arról, hogy az eddig alkalmazott Pfizer- és Moderna- mellett újabb, az Európai Gyógyszer Ügynökség által engedélyezett oltóanyag, az oxfordi AstraZeneca-vakcina érkezik Magyarországra, amelynek első szállítmánya 20 400 ember beoltására lesz elegendő.



Ezt az oltóanyagot a 60 év alatti regisztrált, krónikus betegséggel küzdők kapják majd. Ebből a készítményből is két dózis kell, 4-12 hét különbséggel. Az oltóanyag 2-8 Celsius-fokon tárolható, így "kezelése" könnyebb, mint az eddig alkalmazott vakcináké - ismertette.



Ezzel együtt az oltási munkacsoport már három oltóanyaggal számol a kampányok szervezése során - tette hozzá.



Galgóczi Ágnes a megkezdett oltási kampány ellenére továbbra is azt kérte, hogy mindenki tartsa be a higiéniai és járványügyi szabályokat.