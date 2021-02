Koronavírus-járvány

Operatív törzs: az átutazókkal szemben 80 alkalommal intézkedtek a tranzitszabályok megsértése miatt

A Magyarországon átutazókkal szemben szerdán 80 alkalommal intézkedtek a rendőrök a tranzitszabályok megsértése miatt - ismertette az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján.



Gál Kristóf elmondta: a kijárási tilalomra vonatkozó szabályok megsértése miatt szerdán 347 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök.



Az elmúlt napon 8388 esetben ellenőrizték a rendőrök a helyszínen a hatósági házi karanténban lévőket, és 2886 hatósági házi karantént rendeltek el országszerte, így 19 633 emberre vonatkozik járványügyi megfigyelés, illetve elkülönítés, közülük 1984-en használják az online ellenőrzésre fejlesztett mobilalkalmazást - ismertette az alezredes.



Elmondta azt is, hogy először záratott be ideiglenesen fél évre a rendőrség egy vendéglátóhelyet a védelmi intézkedések megszegése miatt. Közölte: a rendőri ellenőrzéskor egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sörözőben az ott dolgozó alkalmazotton kívül nyolc vendég is tartózkodott, és valamennyien helyben fogyasztottak különböző italokat, miközben sem ők, sem a pultos nem viseltek maszkot.



A rendőrség közigazgatási hatósági intézkedésként a sörözőt hat hónapra bezáratta, valamint közigazgatási bírságot szabtak ki az üzemeltetőre - tette hozzá a szóvivő.



Az alezredes ismertette: a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt szerdán 210-szer intézkedtek a rendőrök; 191-en közterületen, négyen tömegközlekedési eszközön, 15-en pedig egyéb zárt helyen nem viseltek maszkot.