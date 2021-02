Koronavírus-járvány

Karácsony: kapjanak elsőbbséget az oltás során a nyugdíjasházakban lakók és dolgozók!

A főpolgármester szerint a nyugdíjasházakban lakók és dolgozók egészségének megőrzése szempontjából az egyetlen megoldás védőoltások révén mielőbb elérni a védettséget.

Karácsony Gergely főpolgármester levélben kérte Müller Cecília tisztifőorvostól, hogy a nyugdíjasházakban lakók és dolgozók a szociális intézményekhez hasonlóan kapjanak elsőbbséget a koronavírus elleni védőoltások beadása során - tudatta közleményben a Főpolgármesteri Hivatal szerdán.



Azt írták, a bentlakásos intézményeken kívül a Fővárosi Önkormányzat kilenc lakóházban 391 nyugdíjasházi lakást üzemeltet, melyek lakói a koronavírus-járvány szempontjából kiemelten veszélyeztetett csoportba tartoznak. A Fővárosi Önkormányzat 24 órás nővérfelügyeletet biztosít, de ez a kontaktusok számát növeli, így a nyugdíjasházak a bentlakásos szociális intézményekhez hasonló veszélyeket hordozhatnak.



"Szükségesnek látom ebben az esetben az előzetesen meghatározott oltási tervnek a valós élethelyzethez, az aktuálisan felismert kockázatokhoz és lehetőségekhez történő igazítását" - írta levelében Karácsony Gergely.



A főpolgármester szerint a nyugdíjasházakban lakók és dolgozók egészségének megőrzése szempontjából az egyetlen megoldás védőoltások révén mielőbb elérni a védettséget. A Fővárosi Önkormányzat felmérései szerint 230 lakó és 35 dolgozó igényelte az oltást. A Fővárosi Önkormányzat biztosítja az oltási helyszínt, az adminisztrációt, az érintettek kiértesítését, az oltóhelyre való szállítást, valamint szükség esetén az oltást végző egészségügyi személyzetet is - áll a közleményben.



Jelenleg a fővárosi fenntartású idősotthonokban 3101 ellátott van, közülük 2350-an kapták meg az első, és 827-en már a második védőoltást is. Az idősotthonokban 2166 személy dolgozik, közülük 1248-an kapták meg az első védőoltást, és 461-en a másodikat is - tudatta a Főpolgármesteri Hivatal.