Újabb segélyszállítmányt indít a szombathelyi karitász Sziszekbe

Négy kamionnal építőanyagot - tetőcserepet, téglát és szigetelőanyagot -, hat mikrobusszal pedig járólapot, csempét, készételkonzervet, ágyneműt szállít a katolikus segélyszervezet a földrengés sújtotta Horvátországba. 2021.02.03 16:46 MTI

Csaknem 25 millió forint értékű adományt indít útnak a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász csütörtök reggel Szombathely horvát testvérvárosába, a földrengés sújtotta Sziszekbe - jelentették be a szervezet munkatársai szerdán sajtótájékoztatón.



Négy kamionnal építőanyagot - tetőcserepet, téglát és szigetelőanyagot -, hat mikrobusszal pedig járólapot, csempét, készételkonzervet, ágyneműt szállít a katolikus segélyszervezet Horvátországba.



Tuczainé Régvári Marietta karitászigazgató elmondta: az egyházmegye plébániáin és közösségein kívül szállítmányozási és építőipari cégek karitatív szerepvállalása is jelentősen hozzájárul a segélyakció sikeréhez.



Hozzáfűzte: a mostani már a harmadik szállítmány, amellyel támogatják a horvátországi földrengés károsultjait, segítik az újjáépítést.



Szólt arról, hogy jövő szerdán egy 25 négyzetméter alapterületű, összkomfortos mobilházat is eljuttatnak Sziszekbe. Ezt 3,3 millió forintért a szombathelyi egyházmegyével közösen vásárolta meg a szervezet, a mobilházban egy bajba jutott család találhat átmeneti otthonra.



Székely János megyés püspök, aki megáldotta az útnak indulókat, úgy fogalmazott: "a közömbösség globalizációja terjed a világon", ez ellen is tesz a karitász. Reményei szerint ugyanis nemcsak annak a néhány háznak a felújítása számít, amelyhez az adományokkal hozzájárulnak, hanem az a tudat is, hogy vannak Magyarországon olyanok, akik szeretettel és együttérzéssel gondolnak a bajba jutott horvát emberekre.