Beruházás

Betonüzemtől rettegnek a diósdiak

Egy betonkeverő üzem készül letelepedni az egyik diósdi lakóövezet közvetlen közelében, amely ellen összefogás indult a helyiek körében: petícióval tiltakoznak a betonüzem létesítése ellen és a nyilvánossághoz fordulnak segítségért. 2021.02.03 13:53 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Komoly felháborodást váltott ki az elmúlt hetekben, hogy egy betonüzem nézte ki magának a Diósd egyik frekventált lakóövezete melletti ipari területet. Bár az üzem működése komoly hatással lehet a környezetre, a lakosságot nem kérdezték meg a létesítéséről.



Az első egyeztetés megtörtént Spéth Géza polgármester és az Égettvölgyi Ipari parkban létesítendő mixerbeton gyártásra alkalmas üzem képviselői között. A polgármester közösségi oldalán számolt be arról, hogy a megbeszélésen is leszögezte, hogy egyetért a lakossági kezdeményezéssel és „Diósd város területén csak olyan gazdasági szereplők jelenlétét és tevékenység megtelepedését tudjuk elfogadni, amelyek működése nem zavaró az itt élő lakosok számára.” Tájékoztatta a cég képviselőit, hogy a település főépítészével folytatott korábbi informális tájékoztatás kérése nem minősül bejelentésnek és nehezményezte a főépítész kérésének figyelmen kívül hagyását, miszerint a beruházás megkezdése előtt egyeztessenek a település vezetésével. Ezt az egyeztetést állítólag a cég képviselőinek elmondása szerint a jogszabályok megismerése után nem tartották szükségesnek, ezért nem keresték és nem tájékoztatták a polgármestert a létesítendő üzem tervével kapcsolatban. A cég képviselői elmondták, hogy a területen mixerbeton gyártását tervezik, napi 80 köbméter mennyiségben. Tájékoztatásuk szerint minden szükséges környezetvédelmi előírást a messzemenőkig be fognak tartani.



Ha megkapják a szükséges engedélyeket és beindul az üzem, az alapanyagot és kész cementet szállító nehézgépjárművek valószínűleg a Szabadság úton és a Kőbányai úton fognak közlekedni, zavarva a nyugalmat, rongálva az útminőséget. A helyiek szerint, mivel az üzem éppen az uralkodó szélirányban helyezkedik el, működtetése esetén komoly levegőszennyezés lépne fel, a rákkeltő cementpor, a felvert kavics, homok, por valamint a tehergépkocsik károsanyagkibocsátása miatt is, a zajszennyezésről nem is szólva. Ezen kívül tisztázatlan, hogy az üzem működése milyen terhelést jelentene a villamoshálózatra, a város csatorna és vízellátó rendszerének kapacitására.



“Teljesen kétségbe vagyunk esve és nagyon bízunk a nyilvánosság erejében.” - nyilatkozta Kiss Barnabás, diósdi lakos, majd hozzátette: “Már több, mint 500 aláírás született, és bízunk benne, hogy közösségi összefogással nyomást tudunk gyakorolni a döntéshozókra”.

A polgármester elmondása szerint: „Jelenleg a tevékenység megkezdéséhez semmilyen engedéllyel nem rendelkeznek, de a tevékenységet sem kezdték meg. Ezt követően tájékoztattuk a cég képviselőit, hogy a hivatalhoz továbbra sem érkezett a jogszabályi előírásoknak megfelelő hivatalos bejelentés, amely a tevékenység megkezdésére vonatkozik. Bár a jogszabályok lehetővé teszik az általa végezni tervezett tevékenység megkezdését, a település lakosságának ellentétes véleményét és tiltakozását nem lehet figyelmen kívül hagyni.”



Nagy Gábor, a képviselő-testület bizottságának tagja, aki a lakóhelye miatt közvetlenül érintett, így nyilatkozott: “A kibontakozó aláírásgyűjtés az üzem létesítése ellen feltételezhetően folytatódni fog, és lakosok mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy az üzem létesítését megakadályozzák.”



Címlapképünk illusztráció!