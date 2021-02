Koronavírus-járvány

György István: csütörtökön indul a regisztrált legidősebbek oltása a háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon

Az egészségügyi dolgozók elsöprő többségét, 93 százalékát beoltották, az idősotthonokban több mint 82 ezer dolgozó és gondozott kapta meg a koronavírus elleni vakcinát.

Csütörtökön indul a regisztrált legidősebbek oltása a háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon - közölte a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az oltási munkacsoport vezetője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján kedden.



György István elmondta, hogy az első két legveszélyeztetettebb csoport - az egészségügyi dolgozók, valamint az idősotthonokban, szociális intézményekben dolgozók és élők - beoltását lezárták. Az egészségügyi dolgozók elsöprő többségét, 93 százalékát beoltották, az idősotthonokban több mint 82 ezer dolgozó és gondozott kapta meg a koronavírus elleni vakcinát.



Hozzátette: az idősotthonok és szociális intézmények esetében 1875 intézményi telephelyen jártak az oltási munkacsoportok, 64 helyszínen kellett elhalasztani az oltást, mert fertőzés volt az intézményben. Itt is sor fog kerülni az oltásokra - fogalmazott, majd fontos állomásnak nevezte, hogy a vakcina beadásával a járványnak leginkább kitett idős közösségekben alakulhat ki a védettség.



Hangsúlyozta: azok is megkaphatják a vakcinát, akik ebben a két csoportban korábban nem kérték, de később jelzik az igényüket.



Az államtitkár megköszönte az oltási munkacsoportok munkáját, azt mondta, nélkülük nem tudták volna eredményesen lezárni az oltási programnak ezt a szakaszát, de az intézményvezetőknek és dolgozóiknak, valamint a kormányhivataloknak is köszönetet mondott, amiért segítették a lebonyolítást.

A héten kezdődő új oltási szakasszal összefüggésben hangsúlyozta: az érintetteket már vélhetően értesítette is a háziorvosuk, de kedden vagy szerdán keresni fogja őket.



"Sajnos a rendelkezésre álló vakcina megköti a kezünket" - fogalmazott György István, utalva arra, hogy vasárnap a vártnál jóval kevesebb vakcina érkezett Magyarországra.



Ismertette: pénteken több mint 5 ezer praxisba kiküldték a háziorvosoknak azokat a listákat, amelyek a vakcinára regisztrált legidősebbek adatait tartalmazzák. Közülük 6-6 embert kell a háziorvosoknak kiválasztaniuk, ők szállíthatók és a megyei, illetve városi kórházi oltópontokon kaphatják meg a Pfizer és a BioNTech által közösen kifejlesztett oltóanyagot. Az oltás időpontját a háziorvos szervezi meg; a szállítást vagy betegszállító segítségével oldják meg, vagy ami ennél célszerűbb az államtitkár szerint, a családtagok segítségével egyénileg. Mintegy 30 ezer idős embert tudnak beoltani csütörtöktől kezdődően - mondta.



Vasárnap 10 800 Moderna-vakcina érkezett 18 ezer helyett, ezt tudják kiosztani - közölte György István, aki szerint emiatt csak 1080 praxis fog kapni 1-1 ampullát, egy ampulla 10 ember, tehát ez több mint 10 ezer ember beoltását teszi lehetővé. Hangsúlyozta: kérik a háziorvosokat, hogy tartsák a listán szereplő oltási sorrendet, de orvosi kérdés, hogyan haladnak a listán.



A vakcinákat szállító járművek minden megyébe elindultak, a megyei kormányhivatalokhoz érkeznek, ahonnan a járási népegészségügyi osztályok veszik át és az oltóanyagot az influenzavakcinákkal egyező módon kapják meg a háziorvosok - mondta.



A háziorvosokat arra kérték, hogy értesítsék azt a praxishoz tartozó 10 embert a legidősebbek közül, aki megkaphatja az oltást. Egyúttal elnézést kért, amiért a kevesebb beérkezett vakcina miatt nem a hét második felében, hanem csak pár nappal később vagy a jövő héten kaphatják meg az értesítettek az oltást.

György István hangsúlyozta: érkezik hamarosan újabb Moderna-szállítmány, amelyet azoknak a praxisoknak tudnak biztosítani, amelyeknek a mostani elosztásban nem jut. Az idősektől azt kérte, hogy nyugodjanak meg azok, akiket most nem kerestek, mindenkire sor fog kerülni. A vakcina mennyiségétől függően haladunk előre - mondta.



Beszélt arról is, kaptak olyan jelzést, hogy egy idős ember telefonált a háziorvosának, érdeklődve arról, szerepel-e az oltandók listáján és nem volt azon feltüntetve. György István szerint előfordulhat ilyen, mert elképzelhető, hogy a listán az addig beérkezett és feldolgozott adatok szerepelnek. Az oltási munkacsoport vezetője szerint mindenkinek a neve el fog jutni a háziorvoshoz, ha regisztrált, bizonyos, hogy a következő oltási listában benne lesz.



György István kitért arra, hogy ahogy egyre több vakcinához jut Magyarország, szeretnének eljutni oda, hogy 7300 oltóhelyen tudjanak oltani.



Az egész ország beoltása óriási logisztikai feladatot igényel, nagy szervező munkára, de főleg türelemre van szükség - fogalmazott.