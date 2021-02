Gyilkosság

Sokat veszekedett élettársával az a 39 éves nő, aki baltával végzett párjával a II. kerületben

A szomszédokat is megrázta a hétfő esti II. kerületben történt gyilkosság. A Kapás utcában egy 39 éves nő egy baltával végzett az élettársával, majd öngyilkosságot próbált meg elkövetni. A nő életét a rendőrök mentették meg.

Mint ismeretes, hétfő este 19 óra 20 perckor érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy 2. kerületi lakásban haláleset történt. A lakásban egy nő megölte élettársát, majd magával is végezni próbált.



Az asszony egy baltával végzett a férfival, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentősök nem tudták már megmenteni az életét - írta a BudaPestkörnyeke.hu.



A 39 éves nő tette után maga hívta fel a rendőröket és az édesapját is. Elmondta nekik azt is, hogy véget akar vetni az életének, de a gyorsan kiérkező rendőrök az utolsó pillanatban még meg tudták menteni.



A kórházba szállított 39 éves nőt ezidáig nem tudták kihallgatni. Az ügyben emberölés miatt indítottak eljárást.



„Az elmúlt időszakban nagyon sokat hallottuk őket veszekedni, de sosem gondoltam, hogy idáig elfajulhat a vitájuk. Annyit tudok, hogy a nő egy baltával ölte meg az élettársát, akivel albérletben éltek itt. De az, hogy az eszköz miért volt náluk a lakásban, azt senki nem tudja” – mondta a Kapás utcai ház egyik lakója a Borsnak.



Egy, a közelben lakó szerint a párt már korábban is többször látta sétálni, boldogságuk akkor sem tűnt felhőtlennek "Láttam őket korábban, nem tűntek boldognak, de azért ez sokkolt minket, nagyon nyugodt környék a miénk, mi is azért költöztünk ide" – mondta a Borsnak az utcabeli "Náluk láthatóan lehettek alapgondok, amire nyilván egy jó nagy lapáttal rátett a bezártság is."