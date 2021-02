Koronavírus-járvány

Összekeverhették az adatait, ezért egy húszéves fiút is be akart oltani az egyik háziorvos - videó

Egy húszéves fiút is be akart oltani az egyik háziorvos, pedig a héten még csak a 80 év felettieket oltják - ezt a fiatal mondta el az RTL Híradónak. Borsos Martin szerint összekeverhették az adatait egy 1937-ben született névrokonával. Felhívta a vakcinainfo vonalát, ott azt mondták neki, hogy regisztráljon újra az oltásért. Közben kiderült, hogy az idősotthonokban olyan vakcinát is felhasználtak, amit eredetileg a második oltásokra tettek félre. Müller Cecília szerint csak annyit, amit vissza tudnak pótolni a következő szállítmányból.