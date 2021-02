Koronavírus-járvány

Koronavírus - Az ellenzék hatpárti bizottsággal vizsgálja a kormány teljesítményét

Tordai Bence, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese a testület létrehozását az MSZP, a DK a Jobbik, az LMP, a Momentum és a Párbeszéd hétfői, közös, online sajtótájékoztatóján jelentette be.



A képviselő indoklásként azt mondta, a parlament hétfői, rendkívüli ülésén a kormánypárti képviselők távolmaradása miatt nem sikerült dönteni három, az ellenzék által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a testületek azt vizsgálták volna, hogy hogyan teljesített a kormány a koronavírus járvány, az azt követő gazdasági válság illetve a vakcinabeszerzés és engedélyezés során - közölte.



Ezeket a bizottságokat azért nem sikerült felállítani, mert a kormánypárti többség "szabotálja" az Országgyűlés munkáját - jelentette ki. Hozzátette, a parlamentnek kötelessége lenne ellenőrizni a kormány munkáját, az elmúlt hónapokban pedig az látszik, hogy a kabinet nem jól védekezik a járvány ellen, nem gondoskodik az emberéletek megvédéséről és az emberek jövedelembiztonságáról.



Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető-helyettese hangsúlyozta, számukra a sok érintett témából a magyar munkavállalók, a kis- és közepes vállalkozások helyzete a legfontosabb. A szocialisták szeretnék kivizsgálni, hogyan lehetséges, hogy a kormány a külföldi tulajdonú cégeknek még az elmaradt nyereségét is kifizette tavaly, miközben a kis- és közepes vállalkozásokhoz nem érkezett meg a bértámogatás - emelte ki. Hogyan lehetséges, hogy a külföldi nagyvállalatok esetében az állam 160 millió forinttal támogatja egy-egy munkahely létrehozását, miközben "képtelen" megvédeni a magyar emberek munkahelyeit - kérdezte.



Az oltási tervre áttérve a politikus "Columbo felesége effektusról" beszélt, hangsúlyozva, jelenleg több millió ember nem tudja megmondani, hogy mikor kerül sorra.



Varga Zoltán, a DK frakciószóvivője úgy fogalmazott: a kormánynak nem az a fontos, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott, biztonságos vakcinákkal oltsák be a lakosságot, hanem az számít, hogy Szijjártó Péternek melyik oltóanyag a "kedves", hogy Orbán Viktor "sanda politikai és gazdasági igényeinek, terveinek" melyik vakcina a leginkább megfelelő. Sorban mennek tönkre a vállalkozások, de eközben Orbán Viktor családja, baráti köre és a "közel tartott oligarchák" a válság ellenére is egyre inkább gazdagodnak - jelentette ki a képviselő.

Lukács László György, a Jobbik alelnöke hangsúlyozta, a bizottságnak mind a tavaszi, mind az őszi helyzetet vizsgálnia kell, ahogy azt is fel kell tárnia, hogy milyen intézkedések születtek, illetve maradtak el. Meg kell vizsgálni, miért alakult sokkal rosszabbul az ősz, meg kell tudni, mi indokolja, hogy volt egy olyan időszak, amikor Magyarország a halálozások és a fertőzések számában is Európa egyik legrosszabb adatát produkálta - szögezte le. Mi okozta, hogy "összeomlott lényegében a tesztelés és a kontaktuskutatás", miért hagyta Orbán Viktor, hogy "a vírus diktálja a tempót ősszel" - sorolta kérdéseiket.



A vizsgálóbizottságnak azt is ki kell derítenie, mi a kormány terve az egészségügy újra indítására - mondta a képviselő.



Tóth Endre, a Momentum elnökségi tagja kiemelte, hogy a magyar társadalom jelesre vizsgázott a járvány elleni harcban, mert az emberek nagyon nagy arányban betartják a korlátozó intézkedéseket. A kormány azonban nem vizsgázott jelesre, ugyanis itt "egy valódi ellenséggel" került szembe, nem pedig egy "kitalálttal", mint "Soros, migráns, rezsiharc" - tette hozzá.



A kormány megbukott a megbízható tájékoztatásból, az emberek nem tudják, hogy mikor kapnak oltást, mikor találhatnak munkát, mikor kapnak gazdaságvédelmi segítséget - közölte.



Ki kell dolgozni egy nyitási tervet arra, hogy hogyan "fogunk kikászálódni ebből a rémes vírusból", hogyan nyitnak meg a vendéglátóhelyek, a turizmusban érintett intézmények - jelentette ki.



Csárdi Antal, az LMP frakcióvezető-helyettese a vizsgálóbizottság felelősségének nevezte, hogy kikényszerítsen egy olyan új és újra átgondolt bérpótló csomagot, ami mindenki számára elérhető, és amit a NAV "nem tud egyetlenegy tollvonással elvonni".



A bizottságnak segítséget kell nyújtani a mikro-, kis- és közepes vállalkozások tulajdonosainak, valamint be kell mutatnia, hogy a kormány milyen minőségű munkát tett le az asztalra - jelentette ki.



Hogy fordulhat elő, hogy miközben "vakcinák ezrei" érkeznek az országba, senki nem tud választ adni arra, hogy az oltóanyagok milyen kölcsönhatásban állnak az állandóan szedett gyógyszerekkel, hogyan hatnak például az autoimmun betegekre - kérdezte végül.