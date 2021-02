Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: kevesebb vakcinát szállított a Moderna, ezért át kellett dolgozni az e heti oltási tervet

Miután vasárnap a vártnál kevesebb vakcina érkezett, át kellett dolgozni az e heti oltási tervet - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília elmondta, 18 ezer Moderna-vakcina helyett kevesebb mint 11 ezer érkezett. Jelenleg is ülésezik az oltási munkacsoport, hogy átütemezze a lehetőségeket. Ezzel együtt leszögezte: mindenképpen megkezdődik a harmadik kör, vagyis a 89 évnél idősebbek beoltása.



Az legidősebb korosztály oltásával kapcsolatban elmondta, a háziorvosok megkapták a szükséges tájékoztatást, és remények szerint ezen a héten be tudják oltani a praxisukhoz tartozó 89 évesnél idősebbeket. Ez úgy is történhet - mondta -, hogy a rendelőben oltanak, otthonukban keresik fel őket, vagy az időseket elirányítják az egyik oltóponthoz.



A háziorvos dönt arról, hogy a hozzá eljuttatott névlistából kit, mikor hív be, és arról is ő dönt, hogy beoltható-e az illető - ismertette. A háziorvosok a Moderna vakcinájából kapnak egy ampullát, amely tíz ember oltására elég.



Elmondta, a héten 85 410 adag Pfizer vakcinát várnak. Várható továbbá újabb Moderna-szállítmány érkezése is, de a vasárnap tapasztalt bizonytalanságok miatt ennek részleteiről nem közölt többet az országos tisztifőorvos.



Müller Cecília hozzátette: 238 ezerhez közelít a beoltottak száma Magyarországon, 61 ezren már a második dózist is megkapták. Az elmúlt négy napban az idősotthonokban és a szociális bentlakásos intézményekben élők és dolgozók közül 72 ezren kaptak oltást. Számos helyen nem volt lehetőség a védőoltás bedására, de ezt pótolni fogják - ígérte.



A szakember kitért arra: minden vakcina, amit gyártanak, ad valamilyen fokú védelmet: ez 60 százalék feletti, de a legtöbb 80-90 százalékos hatásosságot jelent - mondta, kiemelve: a súlyos megbetegedéstől, a súlyos szövődmények kialakulásától, a kórházba kerüléstől és a halálos kimeneteltől mindenképpen megvéd.



Hozzátette: látva a szállítási bizonytalanságokat, minden lehetőséget megragadnak arra, hogy megfelelő mennyiségű és hatásos vakcina álljon rendelkezésre, hiszen - mondta -, ez jelenti a kivezető utat a járványból.



A tisztifőorvos emlékeztetett, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) a Pfizer és a Moderna oltóanyaga után az AstraZeneca védőoltásának is megadta az európai forgalmazási engedélyt. Ezen kívül a magyar kormány gondoskodott egymillió embernek elegendő orosz és 2,5 millió embernek elegendő kínai vakcina beszerzéséről is.



Jelezte: a vírus brazil és a dél-afrikai variánsát a magyar mintákban még nem mutatták ki.

A járványügyi adatok csökkenést mutatnak, kevesebb az újonnan regisztrált és az aktív fertőzöttek száma is. Utóbbiak 91 872-en vannak. Kórházban a fertőzéssel kapcsolatban 3682 embert kezelnek, 273-an vannak lélegeztetőgépen. Az elhunyt 54 beteg közül a legfiatalabb 46, míg a legidősebb 96 éves volt, mindegyikük valamilyen krónikus betegségben szenvedett - mondta.