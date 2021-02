Koronavírus-járvány

Operatív törzs: továbbra is fontos a védelmi intézkedések betartása

Az operatív törzs arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is tartsa be a hatályban lévő védelmi intézkedéseket - mondta az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.



"Nagyon fontos, hogy a koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében közösen elért eredményeket közösen meg is tartsuk" - tette hozzá Gál Kristóf alezredes.



A szóvivő beszámolt arról, hogy bár a veszélyhelyzet idején tilos rendezvényt, gyűlést tartani, vasárnap délre a budapesti Hősök terére magánszemélyek gyűlést jelentettek be, amelyen többen is megjelentek. A rendőrök a gyűlésen tartózkodókat igazoltatták, majd figyelmeztették, a gyűlés szervezői és megtartói ellen pedig közigazgatási eljárást kezdeményeztek. A maszkviselés szabályainak megsértése miatt két emberre helyszíni bírságot szabtak ki, négyet pedig feljelentettek.



Az alezredes tájékoztatása szerint a hétvégén 607 emberrel szemben léptek fel a rendőrök a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt, így már 22 550-re emelkedett a szabálytalan maszkviselés miatt elrendelt intézkedések száma.



Gál Kristóf elmondta: 523-an az önkormányzati rendeletek ellenére sem viselték a maszkot közterületen, 20 emberrel szemben azért intézkedtek, mert buszon, villamoson, megállóban nem volt rajtuk maszk, 64-en pedig bevásárlóközpontban, egyéb zárt helyen nem viselték a védőeszközt.



A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó korlátozó szabályok megszegése miatt eddig 834 rendőri intézkedésre volt szükség. Ebből 236 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 598 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitva tartására vonatkozó szabályokat nem tartották be.

Közölte: a hétvégén a rendőrök a kijárási tilalommal kapcsolatos szabályok megsértése miatt 1532 emberrel szemben intézkedtek, közülük egy ember a kutyasétáltatás 500 méteres körzetére vonatkozó rendelkezést szegte meg. A november 4-étől hatályos kijárási korlátozás, majd az azt november 11-étől felváltó kijárási tilalom idején már 32 052 esetben kellett fellépniük szabályszegőkkel szemben - mondta Gál Kristóf.



A hétvégén is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, pénteken, szombaton és vasárnap a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 228 esetben léptek fel. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 10 794-szer intézkedtek.



Vasárnap 8105 esetben ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi karanténban lévőket. Jelenleg 13 810-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 1698-an vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat - ismertette az alezredes.



Arra a kérdésre, hogy fellépnek-e a közösségi felületeken a vakcinákról valótlanságokat megjelentetőkkel szemben, azt mondta: a rendőrség folyamatosan monitorozza az interneten megjelenő tartalmakat és számos lakossági jelzés is érkezik hozzájuk.



Közölte, az adott tartalmakkal kapcsolatban a rendőrség mindig azt vizsgálja, megvalósul-e bűncselekmény. Az ugyanis, hogy valakinek egy tartalom eléri vagy meghaladja az ingerküszöbét, még nem jelenti azt, hogy jogsértés is megvalósul - mondta. Hozzátette: ha ez mégis megtörténik, akkor a rendőrség minden alkalommal megteszi a szükséges intézkedéseket, és arra is lehetőség van, hogy a kifogásolható tartalmat a szolgáltatón keresztül elérhetetlenné tegyék.



Arra kérte az állampolgárokat, hogy legyenek körültekintőek, mielőtt egy tartalmat megosztanak a közösségi felületeken, mert egy álhír megosztásával nemcsak súlyosan akadályozhatják a védekezést, de jogsértést is elkövethetnek, ami rendőri eljárást vonhat maga után.