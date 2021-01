Belföld

Az MSZP törvényjavaslatot nyújtott be a SZÉP-kártyák alszámláinak felszabadítására

Az MSZP emellett parlamenti indítványában azt is kezdeményezi, hogy a bankok ne vonhassák le a háromszázalékos szolgáltatási díjat a két évnél régebben utalt összegek után. 2021.01.31 14:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az MSZP törvényjavaslatot nyújtott be annak érdekében, hogy a Széchenyi Pihenőkártyák (SZÉP-kártyák) szabadidős alszámláin lévő összegeket is fel lehessen használni élelmiszervásárlásra - mondta a szocialisták elnökhelyettese a Facebookon közvetített vasárnapi sajtótájékoztatóján.



Komjáthi Imre úgy fogalmazott, az MSZP hiába vetette fel korábban, a kormány nem tesz semmit azért, hogy a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került családok hozzáférhessenek a SZÉP-kártyán lévő forrásaikhoz és azokat élelmiszerekre, melegételekre is elkölthessék.



Az MSZP emellett parlamenti indítványában azt is kezdeményezi, hogy a bankok ne vonhassák le a háromszázalékos szolgáltatási díjat a két évnél régebben utalt összegek után - tette hozzá az ellenzéki politikus.