Koronavírus-járvány

Egy az egyben a NAV-nak utalták az igényelt bértámogatást a vállalkozó helyett

A Megyeri Csárda üzemeltetője a Facebookon osztotta meg a korlátozások alatti Canossa-járása során szerzett élményeit. Különösképpen kitérve a bértámogatásra, mint gazdasági segítségre.



Mint írta, a Megyeri Csárda bevételi forrása hosszú évek óta a turizmusból származott, hiszen külföldi csoportoknak kínáltak folklór műsorral egybekötött zenés magyaros vacsorát. 2020 márciusában természetesen ez a bevételi forrás megszűnt, de azonnal átálltak a házhozszállításra. Ez azonban a tervezett bevétel 25-30%-át termelte ki, ami sajnos még a veszteségek minimalizálására sem volt elég, a fix költségek miatt csak egyre jobban nőttek a vállalkozás tartozásai.



"Rettentő boldog lettem, amikor a kormány bejelentette, hogy bértámogatást kapunk, a nettó bér 50%-át kifizetik. El is kezdtem az igénylést..." - írta a posztjában. Mindent benyújtott, amit csak kértek, teljesen legálisan üzemelő vállalkozásában minden szükséges dokumentum rendelkezésre állt, így - bár nem egyszerűen - de végül megkapta a pénzt.



Ám ezután jött a hidegzuhany, ugyanis egy fillért sem látott belőle, mivel a koronavírus-járvány alatt bizony felgyűlt némi adósság a NAV-nál, amit a megkapott támogatásból egyből be is törlesztettek, így minden pénz odament.



A vállalkozó most úgy látja, nincs más választása, mint a babaváró hitel megigénylése, bár az elbírálásnál nem számít sok jóra, de reménykedik, mert abból egy kis időre megint életben tudnának maradni.