Koronavírus-járvány

Szlávik: a magyar hatóságok által engedélyezett vakcinák megakadályozzák, hogy az emberek meghaljanak

A Magyarországon engedélyezett vakcinákban közös, hogy megakadályozzák a kórházba kerülést, és azt, hogy az emberek meghaljanak koronavírus-fertőzés következtében - hangsúlyozta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa az M1 aktuális csatornán péntek este.



Szlávik János azt mondta: a védőoltások nem egyformák, eltérő a hatásmechanizmusuk, különböző módon kell beadni őket. Az viszont ismert, hogy 80-95 százalékos hatékonyságúak, és nagy részük csaknem 100 százalékos védettséget ad a súlyos megbetegedés és a halál ellen.



Kifejtette: a mellékhatásoknak különböző a spektrumuk. A Pfizer oltóanyagánál felmerült, hogy a súlyosan allergiásoknál nagy odafigyelést igényel a beadása, vannak továbbá hírek arról, hogy az orosz Szputnyik oltóanyagnál óvatosságra van szükség egyes betegségeknél. Ezzel együtt kiemelte: "egy járványhelyzetben a lényeg, hogy az emberek megbetegedését és halálát kell megakadályozni, és a szakembereknek ezt kell figyelembe venniük".



A kínai vakcinával kapcsolatos felvetésekre reagálva azt mondta: az ilyen típusú oltóanyagoknál - mint az influenza elleni évről évre nagy mennyiségben beadott oltásnál - nagyon ritkán előfordul, hogy olyan furcsa autoimmun betegség alakul ki, amely átmeneti alsóvégtag-bénulással járhat. Ez átmeneti bénulással járó szindróma, és jól ismert a szakemberek körében - mondta, kiemelve: ennek alapján nem lehet kijelenteni, hogy ezek a védőoltások veszélyes lennének az emberekre.



"Járványban kell gondolkodni" - mondta, hozzátéve: ilyenkor az a lényeg, hogy nagyon sok ember nagyon gyorsan beoltassa magát.



Szlávik János hangsúlyozta, mindenkit arra biztat. hogy regisztráljon és oltassa be magát. Különösen a rizikócsoportba tartozók, az idősek és a krónikus betegségekben szenvedők. Azt mondta: ha a lakosság nagy része beoltatja magát, "talán nyárra visszatérhetünk a régi életünkhöz".



A főorvos reagált a Magyar Orvosi Kamara állásfoglalására, amelyben arra hívta a kormány és az illetékes hatóságok figyelmét, hogy - az oltások iránti szakmai és lakossági bizalom erősítéséért -, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet a továbbiakban is csak a gyógyszerbiztonsági szabályokat transzparensen követve, az Európai Gyógyszerügynökség szabályainak is megfelelő bevizsgálás után engedélyezze a készítmények forgalomba hozatalát.



Szlávik János azt mondta: a tagországok önállóan dönthetnek arról, hogy engedélyeztetnek-e egy Európai Unión kívüli védőoltást. A szakemberek véleménye, hogy "oltani, oltani, oltani", olyan oltóanyaggal, amelyet a magyar gyógyszerügyi hatóságok engedélyeztek - emelte ki a főorvos.