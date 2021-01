Koronavírus-járvány

Ujhelyi István támogatást, a nyitás megkezdését és rövidebb kijárási tilalmat javasol

Százmilliárd forintos támogatást követelt a magyar turisztikai, vendéglátó és kulturális szektor vállalkozásainak, valamint a szabadtéri látványosságoknál azonnali nyitást, a kijárási tilalom idejében pedig rövidítést javasolt szombati online sajtótájékoztatóján Ujhelyi István szocialista európai parlamenti (EP-) képviselő a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.



Az ellenzéki politikus úgy fogalmazott: lazítani akar, nem lázítani, nem esztelen és idő előtt nyitást szorgalmaz, hanem átgondolt és észszerű döntéseket, amelyek könnyítést adhatnak a gazdaságnak és a pszichés terhelés alatt lévő társadalomnak is.



Rámutatott: Magyarországon csaknem hatszázezer ember megélhetése függ az ágazat működésétől, és szakmai egyeztetést követelt a kormány, valamint a szolgáltatói szektor érdekvédelmi képviselői közt.



Javaslatait ismertetve elmondta: a szabadtéri látványosságok - például állatkertek, vadasparkok, szabadtéri kalandparkok, jégpályák - esetében a teljes zárlat azonnali hatályú feloldására lenne szükség a megfelelő létszámkorlátozás és járványügyi előírások betartása mellett. Szintén a szerinte indokolatlan zárlat azonnali feloldását kérte azon vendégházak, kulcsos házak, családi szállásadók esetében is, ahol a korlátozott létszámú, azonos háztartásból érkező személyek vendégül látása megoldható.



Azonnali egyeztetést javasolt a színházak, mozik, cirkuszok, könyvtárak és múzeumok fenntartóival is, hogy ha vállalják a szigorú és ellenőrzött maszkviselésre, létszámkorlátra, és távolságtartásra vonatkozó szabályok betartását, fokozatosan nyitni tudjanak.



Ujhelyi István a kijárási tilalom jelenleg hatályos este nyolc órai határidejét legalább egy vagy két órával kitolná a boltok nyitva tartásának meghosszabbítása mellett, csökkentve az esti órákban a tömeget az üzletekben.



A politikus véleménye szerint egy szigorú protokoll mentén az egészségügyi előírásokat betartó szállodák újra fogadhatnának korlátozott számú vendéget, az éttermeknél pedig mielőbb engedélyezné a teraszok megnyitását, valamint megfelelő asztal-, illetve létszámkorlátozással az újbóli vendégforgalmat.



A szocialista politikus emellett azonnali, százmilliárd forintos támogatási keret megnyitását követelte a szektornak, illetve az MSZP korábbi javaslatait - az igazoltan koronavírus-fertőzöttek számára a százszázalékos táppénz biztosítását, illetve az álláskeresési járadék kilenc hónapra történő megemelését - is megismételte.



Hozzátette: az állam mielőbb adjon viszontgaranciát azon ágazati munkavállalóknak, akik a vendéglátás bizonytalan helyzete miatt nem kapnak hitelt a piacai alapon működő bankoknál.