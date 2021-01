Koronavírus-járvány

Kásler: felhasználták a bamlanivimab gyógyszer első adagját

A koronavírus angliai mutációjával szemben is hatékony készítményt az első szállítmány Magyarországra érkezésétől számított 24 órán belül - Európában először - adták be. 2021.01.29 19:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Dél-pesti Centrumkórházban megkapta egy koronavírus-fertőzött az első adag bamlanivimab gyógyszert - közölte az emberi erőforrások minisztere pénteken a Facebook-oldalán.



Kásler Miklós bejegyzésében kiemelte: a vizsgálatok szerint a koronavírus angliai mutációjával szemben is hatékony készítményt az első szállítmány Magyarországra érkezésétől számított 24 órán belül - Európában először - adták be.



Azt írta: az érintett koronavírus-fertőzött egy egészségügyi dolgozó, akinek enyhe, középsúlyos tünetei vannak. A beteg a gyógyszerre jól reagált, a szakemberek továbbra is figyelemmel kísérik az állapotát.



"A vakcinabeszerzések közepette továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a megbetegedett honfitársaink felépülésére, hiszen minden élet számít!" - hangsúlyozta Kásler Miklós.



A miniszter kedden szintén a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Magyarország Európában elsőként alkalmazhatja az amerikai Eli Lilly gyógyszergyár által fejlesztett bamlanivimab nevű készítményt. A bamlanivimab egy koronavírus-fertőzésből felgyógyult beteg vérplazmájából, molekuláris technikával készült monoklonális antitest. A gyógyszer alkalmazásával lényegében a fertőzés kezdeti állapotában lévő betegek passzív immunizációja történik meg, ellenanyagok bejuttatásával - írta a miniszter.



Az első szállítmány (2400 ampulla) szerdán érkezett.



Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kedden az MTI-vel azt közölte: az egyik leghatékonyabb Covid-ellenes hatóanyagból február második felében 2800, március második felében pedig 1000 dózist szállítanak Magyarországra.