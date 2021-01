Családpolitika

Novák: könnyebbé válhat a diabéteszes gyermeket nevelő családok élete - videó

A kormány szerdai ülésén több olyan döntést is hozott, amely a gyermekek óvodai és iskolai életét, étkeztetését, sportolását és táboroztatását érinti. 2021.01.29 17:04 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Könnyebbé válhat az 1-es típusú diabéteszes gyermeket nevelő családok élete, miután a kormány szerdai ülésén több olyan döntést is hozott, amely a gyermekek óvodai és iskolai életét, étkeztetését, sportolását és táboroztatását érinti - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter pénteken a Facebook-oldalán.



Novák Katalin a cukorbeteg gyermekeket nevelő családok érdekében tett újabb lépések között említette, hogy - a köznevelési törvény módosításával - előírják majd az intézményvezetők számára a diabéteszes gyermekek napközbeni ellátásának megszervezését.



Ez azt jelenti, hogy a feladat felelőse egyebek mellett segíthet egy óvodában a vércukorszint-mérésben, az inzulin beadásában, és külön odafigyel majd a diabéteszes gyerekek étkezésére. Akik önként részt vállalnak ebben a feladatban, pluszjuttatást kapnak - fűzte hozzá a miniszter.



Az étkezésre vonatkozó szabályokat úgy alakítják majd, hogy a diabéteszes gyermekek igényeinek is megfeleljenek. A gyerekek akkor ehessenek, amikor enniük kell, pontosan tudható legyen a közétkeztetésben kapott étel szénhidrátmennyisége, továbbá az általuk bevitt étel tárolását, melegítését, illetve hűtését is biztosítani kell - mondta.



Novák Katalin közölte azt is: megteremtik a lehetőségét annak, hogy a cukorbeteg gyerekek teljeskörűen bekapcsolódhassanak az iskolai sportolásba. Utalt arra, hogy jelenleg a diabéteszes gyerekek sokszor azért maradnak ki a sportolásból, mert az iskolákban nem mindig tudják, hogyan foglalkozzanak velük.



Közölte, ezért a pedagógusok, a sportolásban részt vevő szakemberek számára szakirányú képzéseket indítanak, illetve folytatnak.



Novák Katalin bejelentette továbbá, biztosítani fogják a nyári Erzsébet-táborokban, hogy a diabéteszes gyerekek minden turnusban jelen lehessenek, és minden szükséges eszköz meglegyen ahhoz, hogy teljes biztonságban nyaralhassanak.



A kormány azért dolgozik, hogy az a több ezer család, melyben 1-es típusú diabéteszes gyermeket nevelnek, valamivel könnyebben élhessen - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter.