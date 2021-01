CSOK

Varga Judit visszafizeti a CSOK-ot

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert csütörtökön a Kormányinfón kérdezték arról, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter a lakhatási támogatás mellett a csokot is igénybe vette egy balatoni nyaraló felújításához, illetve a miniszter családja most 200 millió forintért vásárolt ingatlant. Gulyás Gergely úgy fogalmazott.



Gyulás szerint Varga Judit etikusan és törvényszerűen járt el. Kifejtette: amikor a miniszter élt a csokkal, akkor Brüsszelben dolgozott, és onnan Balatonhenyére kívánt hazatérni, de munkája most Budapesthez köti. A törvény mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy felmentést kérjen a csokkal épült ingatlanban élés kötelezettsége alól, vagyis ha a miniszter és családja öt éven belül nem költöznek be, visszafizetik a támogatást - fejtette ki.