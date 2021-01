Önkormányzat

Csaknem 40 év múltán megújul egy idősotthon Debrecenben

A gondoskodó város programban megkezdődött Debrecenben a Thomas Mann utcai idősek klubja csaknem 40 éves épületének infrastrukturális felújítása - jelentette be a hajdú-bihari megyeszékhely polgármestere szerdán a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.



Papp László (Fidesz-KDNP) utalt arra, hogy az 1982-ben idősek nappali ellátására épült otthonban létesítése óta semmilyen érdemi fejlesztés nem történt.



Hozzátette: a város legnagyobb - Pallagi úti - idősotthonában évről évre több tízmillió forintos fejlesztést valósítanak meg, de ugyanolyan fontos számukra a kisebb otthonok szolgáltatásainak bővítése, az ellátási körülmények javítása.



A Thomas Mann utcai idősellátó központ nappali ellátást biztosító részlegét csaknem 100 millió forint saját forrásból korszerűsíti az önkormányzat - jelezte Papp László.



Kósa Lajos (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy a felújítás után 21. századi ellátást tudnak biztosítani az idős embereknek.



"A várost irányító Fidesz számára nem csak az olyan nagy beruházások fontosak, mint a BMW autógyár, az épülő nemzeti oltóanyaggyár, vagy a kínai akkumulátorgyár", folyamatosan figyelnek a kisebb fejlesztésekre is - mondta a kormánypárti politikus, felsorolva a zöld város programot, a szociális ellátórendszer korszerűsítését, illetve a szerinte Magyarországon is példaértékű helyi szociális étkeztetést.



Fodor Levente (Fidesz-KDNP) önkormányzati képviselő azt mondta, a felújítás után bővítik az idősek klubja eddig étkeztetésre, házi segítségnyújtásra és nappali ellátásra kiterjedő szolgáltatásait.



A kilenc hónapig tartó felújítás után a város 55 ételosztó pontjának is egyike lesz a Thomas Mann utcai idősek klubja, ahol regisztráció után a környékbeli rászorulók minden nap egy tál meleg ételhez juthatnak majd hozzá ingyen - ismertette a képviselő.