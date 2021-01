Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: továbblépünk, növeljük az oltás intenzitását az idősotthonokban

"Tovább kell lépnünk": az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltása napokon belül lezárul, és intenzívebbé válik az oltások beadása az idősotthonokban, szociális intézményekben - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília arra kérte a még be nem oltott egészségügyi dolgozókat, "igyekezzenek", éljenek a vakcinabeadás lehetőségével, mert az oltást azok számára is biztosítani kell, akik egészségi állapotukból, életkorukból adódóan a magas kockázati csoportba tartoznak.



"Sokkal intenzívebbé válik az idősotthonokban, a szociális és egyéb bentlakásos intézményekben az oltások beadása" - fogalmazott, hozzátéve: szeretnének minél több helyre eljutni a héten az oltóanyagmennyiség függvényében.



Az országos tisztifőorvos kiemelte: eddig hét Pfizer- és egy Moderna-szállítmánnyal 201 ezer ember oltására elegendő vakcina érkezett Magyarországra, és a héten még vasárnapra várnak egy Moderna-szállítmányt. "Ebből a mennyiségből 152 704-en kapták meg az első védőoltását, 17 772-en már a másodikat is, ők 7-10 napon belül teljes védettséget élveznek" - fogalmazott.



Müller Cecília azt mondta, a kormány szerdai ülésén vizsgálja a járványügyi intézkedések fenntartását, a kabinet szeretne mielőbb "nyitni", a korlátozásokat lehető legszélesebb körben enyhíteni, de ehhez jelentősebb vakcinamennyiségre van szükség.



Bíznak abban, hogy az uniós beszerzéseken kívül máshonnan is behozatalra kerülnek oltóanyagok, és ezzel felgyorsulhat az oltások beadása.



Közölte azt is, hogy Magyarországra érkezett a Lilly gyógyszercég bamlanivimab antitest terápián alapuló készítménye. A gyógyszer alkalmazásával a fertőzés kezdeti állapotában lévő betegek passzív immunizációja történik meg ellenanyagok bejuttatásával - ismertette.



A szakember beszélt arról is, hogy elkezdődött a mogyoró, a ciprus- és a tiszafafélék virágzása. Mint mondta, sokan küzdenek pollenallergiával, nekik érdemes a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapjára látogatni, ahol információkkal segítenek tünettanilag is különbséget tenni az allergiás reakció (orrdugulás, -folyás, tüsszentés) és a koronavírus tünetei (láz, száraz köhögés, légszomj, izomfájdalom) között.



Az országos tisztifőorvos szerint az oltópontokon azért fontos az előjegyzés, hogy kiszámítható legyen az aznapra szánt vakcinamennyiség. Akkor járnak el helyesen, ha egyfajta "puffert" képeznek, így ha lesz olyan, aki nem jelenik meg az időpontra, helyette egy másik - szintén előjegyzett - embert oltanak be.



Emlékeztetett, az oltóanyagot mínusz hetven fokon kell tárolni, kiolvasztás után még öt napig 2-8 Celsius-fokon tartható, felhasználható. Ugyanakkor ha egy ampullát kinyitottak, amiben hat adag oltás van, azt hat órán belül fel kell használni - ismertette. Ez idő alatt kell az oltáson meg nem jelenő személy helyett más - oltásra jogosultat - keresni.

Azzal kapcsolatban, hogy annak, aki már a második oltását is megkapta, már nem kell hatósági házi karanténban vonulnia akkor sem, ha kontaktszemély, Müller Cecília azt mondta, valóban mentesíteni kell őket a kötelező karantén alól, így tervezik ennek a rendeletnek a módosítását.



Szintén kérdés kapcsán beszélt arról, hogy a szociális és idősotthonokban olyan egyedi megoldásokat kell keresni, amelyek nem zárják el teljesen a lakókat a hozzátartozóktól az érvényben lévő látogatási tilalom alatt sem. Utalt arra, hogy erre vonatkozóan ajánlás is született, és arra kérte az intézményvezetőket, hogy saját intézményükre adaptálva keressenek lehetőségeket arra, hogy biztosítsák a találkozások lehetőségét a járványügyi szabályok betartása mellett.