OGYÉI: megfelelő körültekintéssel lehet használni az orosz vakcinát - videó

Min minden vakcina esetében, úgy a Szputnyik V-nél is, az oltóanyag alkalmazási előírásában maguk a gyártók intenek óvatosságra bizonyos betegségekkel kapcsolatban.

Az OGYÉI nem erősítette meg a Telex és a 444 korábbi értesülését, miszerint külső szakértőket kértek fel a Szputnyik V értékelésére, és azok nem javasolták a vakcina használatát.



A vakcina engedélyezése a nemzetközi normáknak megfelelően történt - válaszolta az RTL kérdésére az OGYÉI.



A vakcina gyártójának intelmeivel kapcsolatban úgy fogalmaztak: minden vakcina esetében, a Szputnyik V vakcina esetében is, az oltóanyag alkalmazási előírásában maguk a gyártók intenek óvatosságra bizonyos betegségekkel kapcsolatban, ezekben az esetekben is alkalmazható a vakcina megfelelő körültekintéssel és odafigyelés mellett.



A Szputnyik V vakcinát jelenleg a Nemzeti Népegészségügyi Intézet szakértői vizsgálják - tették hozzá.



Rusvai Miklós virológus ugyanakkor a híradónak kifejtette, ő is úgy tudja, hogy az értesülés helytálló; de ennek nem az a háttere, hogy ártalmas lenne a vakcina, itt elsősorban a hatékonysággal kapcsolatban vannak kételyek.



A Népszava viszont arról írt, hogy a Szputnyik V-öt vizsgáló külső szakértők azt is kifogásolták, hogy a klinikai vizsgálatban nem ugyanolyan összetételű készítménnyel dolgoztak, mint ami most forgalomba kerülhet.



A kisebb mennyiségű készítmény és a tömegtermelés során előállított vakcina nem teljesen egyezik a dokumentációk szerint.