Országos tisztifőorvos: lassan lezárul az egészségügyi dolgozók oltása

2021.01.26 12:44 MTI

Lassan lezárul az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltása, de folytatódik az idősotthonokban élők oltása - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília azt mondta, lassan szeretnének az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltásának a végére érni, ezért azt kéri, hogy aki még nem jelentkezett a védőoltásáért, az tegye meg. Hozzátette: akik most valamilyen ok miatt nem tudják beoltatni magukat, azoknak a jövőben is biztosítani fogják az oltás lehetőségét.



Az országos tisztifőorvos szólt arról is, hogy folytatódik a szociális intézményekben élők oltása. Mint mondta, 1600 idősotthon és további 300 bentlakásos intézmény van Magyarországon, a következő vakcinaszállítmányokból az ezekben élők beoltását szeretnék folytatni.



