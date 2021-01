Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: mindegyik vakcina működik - videó

Mindegyik vakcina működik - jelentette ki az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília közölte: a kutatók és a gyártók a saját hipotézisüknek, gyakorlatuknak megfelelően kezdenek kifejleszteni egy vakcinát. Jelenleg úgy tűnik, hogy a koronavírus ellen mindegyik típusú vakcina hatásos - tette hozzá.



Elmondta: a héten több vakcinaszállítmány érkezik. A Pfizertől összesen 36 270 ember beoltására elegendő oltóanyag jön, míg a Moderna vasárnapra ígért további 9 ezer ember beoltására elegendő mennyiséget.



Jelezte: az AstraZeneca is bejelentette, hogy kevesebb oltóanyagot tud szállítani az előzetesen ígérthez képest. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor és mennyi vakcina érkezik Magyarországra ettől a gyártótól - tette hozzá.



Közölte, látható, hogy a lekötött vakcinaszállítmányok akadoznak vagy nem az ígért mennyiségben érkeznek, ezért is fontos, hogy mindent megtegyen a kormány az oltóanyagok mennyiségének növeléséért.



Ezért is született megállapodás az orosz féllel - mondta -, e szerint egymillió ember beoltására elengedő (kétmillió adag) Szputnyik V vakcina érkezik majd Magyarországra. A készítményeket 30, 60 és 90 napos szállítási időn belül, három különböző részletben fogja megkapni Magyarország.

Hozzátette: az orosz vakcina beszállításának pontos időpontja még nem ismert.



Müller Cecília ezzel kapcsolatban hozzátette: az Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) minden gyártási tételt bevizsgál, ezek után tudják a gyártási tételeket "felszabadítani". Ez a vizsgálat vonatkozik a már Magyarországon lévő és a majdan érkező gyártási tételekre is.



Közölte, ugyancsak megállapodás készül a kínai Sinopharm cég koronavírus elleni vakcinájának vásárlásáról. Ez a készítmény elölt, inaktivált vírusvakcina, amely egy ismert, jól működő technológia. Utalt arra, hogy a H1N1 influenzajárvány idején csak ezek, a teljes elölt vírust tartalmazó oltóanyagok voltak hatásosak.



Jelen pillanatban úgy tűnik - emelte ki -, hogy bármelyik vakcina megfelelő hatékonyságot és biztonságot nyújt.



Az országos tisztifőorvos elmondta, eddig 146 695 ember kapta meg a védőoltás első dózisát, 9403-an pedig már a második adagot is.



Müller Cecília kitért arra, hogy a tapasztalatok azt mutatják: a második adag oltóanyag beadása után "picit hevesebb reakciók jelentkeznek". Az első adagnál jellemzően az ellenanyag-termelődés indul meg a szervezetben, a második oltás után ennek további termelődésével együtt beindul az úgynevezett sejtes immunitás - ismertette.



Ekkor olyan sejtek (memóriasejtek) alakulnak, amelyek emlékeznek a kórokozóra. Ennek a folyamatnak lehet az a következménye, hogy a második adag beadása után erőteljesebbek a helyi reakciók: bőrpír, hőemelkedés, egy-két napos láz, levertség, izomfájdalom. A láz paracetamol tartalmú készítményekkel enyhíthető.



Kiemelte, ezek a szervezet természetes reakciói az oltásra, "nem kell tőle megijedni", az oltóanyag hatásosságát mutatják.



A tisztifőorvos azt is kiemelte, hogy a következetes intézkedéseknek és az állampolgárok jogkövető magatartásának köszönhetően a magyar járványügyi adatok kedvezően alakulnak, de felhívta a figyelmet arra: több környező országban elindult a harmadik hullám és problémát okoznak a mutáns vírusok is.



Az elmúlt napon 844 új fertőzöttet regisztráltak, és jelentősen csökkent a koronavírus-szövődményben elhunytak száma is. A járvány kezdete óta 12 024-en haltak bele a fertőzés szövődményeibe Magyarországon. Kedvező adatnak mondta, hogy egyre emelkedik a gyógyultak száma. Ők 243 092-en vannak, míg az aktív fertőzöttek száma 105 302.



Kórházban a fertőzéssel összefüggésben 3817 embert ápolnak, közülük 247-en vannak lélegeztetőgépen.