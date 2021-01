Mezőgazdaság

AM: közös nyilatkozattal zárult a 13. Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világfórum

Közös nyilatkozattal zárult a kilencven ország részvételével megrendezett 13. Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világfórum (GFFA), amelynek munkájában Magyarország is aktív szerepet vállalt - közölte az Agrárminisztérium (AM).



Közleményük szerint a koronavírus-járvány miatt január 18-22. között online formában megrendezett tanácskozás résztvevőinek küldött miniszteri videóüzenetében Nagy István a rövid ellátási láncok előtérbe helyezését, ezáltal a helyi termelők támogatásának fontosságát hangsúlyozta. Az elmúlt közel egy év megmutatta és megerősítette a mező- és élelmiszergazdaság jelentőségét, valamint, hogy mennyire nélkülözhetetlen a gazdák és a termelők munkája - emelte ki levelében az agrárminiszter.



A tárcavezető arra is felhívta a figyelmet: amellett, hogy a gazdatársadalom szenvedi meg leginkább a klímaváltozás hatásait, az elmúlt években sokat tettek természeti környezetünk megóvásáért. Nagy István azon meggyőződését is megosztotta a világfórum résztvevőivel, miszerint a felmerülő problémákat a gazdákat bevonva, velük együtt lehet csak megoldani. Közös érdek, hogy az agráriumban és az élelmiszeriparban dolgozók megélhetése és társadalmi elismertsége biztos legyen - mondta.



Közös feladatunk nem csupán a globális mezőgazdasági és élelmiszeripari rendszer stabilizációja, hanem az egész világra kiterjedő élelmezésbiztonság és az ezért dolgozó gazdák tiszteletének biztosítása - fogalmazott a "Hogyan lesznek képesek megerősödni az élelmiszerellátási rendszerek a COVID-19 járvány után?" címmel megrendezett szekcióülésen történt felszólalásában Feldman Zsolt, az AM államtitkára.



Az államtitkár kifejtette: a magyar kormányzat mindent megtett annak érdekében, hogy az agrártermékek kereskedelme akadálymentesen és biztonságosan folyjon. Ezen felül az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság ajánlásokkal, útmutatókkal és egyéb kiadványokkal nyújt segítséget a vállalkozásoknak a termelés biztonságához valamint a lakosság számára. Emellett jelentős gazdasági segítséget nyújtottunk a legnagyobb gazdasági károkat szenvedett ágazatok számára a munkáltatói terhek csökkentésével, a hitelekhez kapcsolódó kamat- és hitelmoratóriummal. Magyarország kormánya összességében több mint 25 milliárd forint többletforrással támogatta a koronavírus-válság okozta gazdasági károkat a mezőgazdasági és élelmiszeripar szektorban - fogalmazott Feldman Zsolt.

A világfórum résztvevői közös nyilatkozatban hangsúlyozzák a biodiverzitás megőrzésének kiemelt szerepét, a beporzók, a modern öntözési rendszerek jelentőségét, az erdőtelepítések klímaváltozásra gyakorolt pozitív hatását. A deklaráció megállapítja, hogy az élelmiszergazdaság termelékenységének növelése kulcskérdés, amelyhez a digitalizáció és a legújabb technológiák alkalmazásának támogatása feltétlenül szükséges. Mindemellett jelzik, hogy a hulladékok csökkentése és az élelmiszerpazarlás mérséklése is olyan kihívás, melyre a Föld összes országának hatékonyabb választ kell kidolgoznia.



A nyilatkozatban érvényesülnek azon nemzeti érdekeink, amelyek Magyarország speciális elhelyezkedése, a magyar agrárium jellegzetességei, hazánk tradíciói és jövőképe szempontjából is elengedhetetlenül fontosak. Sikerként könyvelhető el, hogy olyan jelentős témákkal foglalkoztak a résztvevők, mint például az agrárpiacon tapasztalható áringadozások mérséklése, a stabil jövedelem biztosítása, a vidéken élők infrastruktúrájának javítása, az állatbetegségek visszaszorítása, vagy például a klímaváltozás hatásainak csökkentése.



Ez a világtalálkozó nagyon jelentős iránymutatással segíti az idei évben soron következő csúcstalálkozókon képviselendő érdekeinket. A deklaráció segítséget ad például ahhoz, hogy a Klímacsúcstalálkozón, vagy az ENSZ Élelmezési Csúcstalálkozóján az agrár- és élelmiszerágazat érdekei megfelelő súllyal szerepeljenek - írta az AM.