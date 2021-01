Kultúra

EKF - Közös filmes programokkal készül Veszprém és Balatonfüred

Közösen készül Veszprém és Balatonfüred az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) programra, az együttműködésben különösen nagy hangsúlyt kapnak majd a filmes események - jelentette be pénteki balatonfüredi sajtótájékoztatóján a program kormánybiztosa.



Navracsics Tibor elmondta, hogy a 2020-ban sikeresen megrendezett filmpikniket idén és a következő években is szeretnék megtartani kibővített formában: a tervek szerint Veszprém és Balatonfüred mellett Balatonalmádi is csatlakozna a programhoz. Ezen kívül a tervezett események között szerepel egy filmszemle is.



Veszprém és térsége hálózatot alkot, a királynék városa nem létezhet a Bakony-Balaton régió nélkül, ezt szeretnék kifejezésre juttatni a programok megvalósításakor is - hangsúlyozta.



Mint mondta, Veszprém és Balatonfüred között évszázadok óta nagyon szoros a kapcsolat az élet számos területén, ami jó alapot jelent az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat eseményein való közös munkálkodáshoz.



Bóka István, Balatonfüred polgármestere (Fidesz-KDNP) arról beszélt, hogy olyan programokat szeretnének szervezni 2023-ban, amelyeket az azt követő időszakban is meg lehet valósítani.



Nemcsak nyáron szeretnék megtölteni élettel a várost, hanem egész évre szóló programsorozatot kívánnak rendezni, ehhez pedig infrastrukturális fejlesztéseket is terveznek - tette hozzá.



Megjegyezte, hogy nem csupán új programok megvalósításán dolgoznak, hanem az olyan, már ismert, népszerű események megszervezésén is, mint a Quasimodo-költőverseny vagy a Hamvas-napok. Ezen kívül irodalmi szalon, kertmozi és egy kiállítótér megvalósítása is szerepel a tervek között - fűzte hozzá Bóka István.