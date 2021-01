Már 40 gyerek került be a Heim Pálba a koronavírus utáni megbetegedés miatt

Koronavírus-járvány

Már 40 gyerek került be a Heim Pál Gyermekkórházba koronavírus utáni súlyos betegséggel, 60%-ukat intenzív osztályon kezelték.



Hasonló esetek már voltak Pécsről, Miskolcról és Székesfehérvárról is. Dr. Nagy Anikó, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató főorvosa nyilatkozta a Szeretlek Magyarországnak, hogy 40 betegük volt eddig, jelentős részük már meggyógyult, de „jelenleg is több gyermek van intenzív és belgyógyászati osztályon”.



A Heim Pál orvosigazgatója, Dr. Fekete Ferenc szerint



„A koronavírus-fertőzés utáni sokszervi gyulladással szinte minden nap érkezik beteg. Az ország minden területéről azonnal fogadjuk a gyermekeket. Valószínűleg a karácsony környéki megbetegedések eredményét látjuk most”



Hozzátette, tünetmentes vagy enyhe tünetekkel rendelkező betegeknél 2-4 hét elteltével jelentkeznek a súlyos betegségek.



A tünetek között szerepel a több napig tartó magas láz, hasi fájdalom, hányás, hasmenés vagy a bőrtünetek is. Dr. Fekete elmondása szerint a betegek többségénél a szívműködést is érintette a betegség.



A koronavírusra adott immunválasz miatt jelentkező tünetek az esetek döntő többségénél gyorsan kezelhetők. Az orvosigazgató elmondása szerint 3-tól 17 éves korig több beteg is megfordult már náluk, az átlagéletkor 8-9 év. Súlyos állapotban több gyermek is volt már, de halálos áldozata nem volt a vírus okozta betegségnek.