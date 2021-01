Koronavírus-járvány

A korlátozások enyhítéséért engedetlenségi mozgalmat indít a Mi Hazánk

Polgári engedetlenségi mozgalmat indít a járványügyi korlátozások enyhítése érdekében a Mi Hazánk Mozgalom - jelentette be a párt alelnöke pénteken sajtótájékoztatón Budapesten.



Novák Előd közölte: egyrészt aláírásgyűjtést indítanak a vendéglátóhelyek, edzőtermek lezárásának feloldásáért, illetve arra buzdítják a tulajdonosokat, hogy ha vállalni tudják a következményeket nyissanak ki.



A Mi Hazánk gyűjtést indít a bírságok fedezésére - tette hozzá.



Mint elmondta: mozgalmukkal csatlakoznak a fellázadt lengyel, olasz és német vendéglátósokhoz, szolidaritást vállalva a kis- és középvállalkozókkal.



Azt szeretnék elérni, hogy a vendéglátóhelyek akár korlátozott létszámmal, de működhessenek ismét.



Ugyanis ezen kisvállalkozások közül egyre több megy tönkre, hiszen a tavalyi évben is nagyjából négy hónapot zárva kellett tartaniuk - fűzte hozzá.



Ugyanakkor - folytatta - az uszodák és edzőtermek, színházak és sportcsarnokok megnyitását is szorgalmazza a Mi Hazánk, valamint a hónapok óta többnyire szünetelő testnevelésórák újraindítását is.



Annál is inkább, mert a mindennapos testnevelésre most nagyobb szükség volna az immunrendszer erősítése érdekében, mint máskor - vélekedett.



Arról is szólt, hogy a Mi Hazánk tiltakozik az oltás lehetőségével nem élők hátrányos megkülönböztetése ellen.



Legyen joga mindenkinek dönteni a maga sorsáról, ne diszkriminálják a másként gondolkozókat - mondta Novák Előd.