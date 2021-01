Felsőoktatás

A Debreceni Egyetem kezdeményezi a fenntartói modellváltást

A Debreceni Egyetem (DE) kezdeményezi, hogy a felsőoktatási intézmény állami alapítású vagyonkezelő alapítvány által fenntartott egyetemmé alakuljon át. 2021.01.22 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Erről rendkívüli ülésén, 65 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül döntött az egyetem szenátusa csütörtökön.



A napirenden szereplő személyi kérdések miatt zárt ajtók mögött tartott tanácskozáson elfogadott határozat szerint a Debreceni Egyetem kezdeményezi a fenntartónál az áttérést az új szervezeti formára, az egyetem valamennyi eddigi tevékenységének folytatásával, beleértve a betegellátást is - tájékoztatta az egyetemi sajtóiroda az MTI-t.



A szenátusi határozat megerősíti, hogy "a Debreceni Egyetem a hagyományos tudományegyetemi diszciplínák mellett továbbra is kiemelten kezeli az egészségipar, multidiszciplináris agrár- és élelmiszertudományok, műszaki tudományok, tanárképzés fókuszterületeket".



Közleményük szerint a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó intézményfejlesztési tervet - amelynek egyik melléklete a modellváltásról szóló elképzelés - decembertől széles körű egyeztetés előzte meg, ennek is köszönhető, hogy a szenátus nagy arányban, ellenszavazat nélkül, három tartózkodás mellett fogadta el a dokumentumot.



A döntés után Szilvássy Zoltán, az egyetem rektora és Bács Zoltán, az egyetem kancellárja a modellváltás jelentőségét értékelve újságíróknak azt mondta: az alapítványi fenntartás a jelenleginél kiszámíthatóbb, rugalmasabb működési környezet megteremtésével növeli a Debreceni Egyetem versenyképességét és az intézmény bevételszerző képességét, ezáltal lehetőséget teremt arra, hogy megvalósítsák azt a hat éve megfogalmazott célt, hogy az egyetem önfenntartóvá váljon.



Szilvássy Zoltán és a Bács Zoltán azt mondta, az új finanszírozási formában az intézmény gyorsabban reagálhat a térség gazdasági igényeire, így a magyar fiatalok versenyképesebb képzésben és a munkaerőpiacon is értékesebb oktatásban részesülhetnek.



A rektor emlékeztetett arra, hogy a DE az elmúlt években országosan egyedülálló, strukturált együttműködést alakított ki a gazdaság szereplőivel, a pénzügyi szférával, gyakorlatilag az egyetem integrálódott a régió gazdaságába, de a továbblépést már gátolta az állami intézményi működési forma.



A modellváltással megteremtődik a feltétele, hogy a DE a regionális gazdaság- és iparfejlesztés, pénzügy, oktatás, tudomány valódi központja legyen - hangsúlyozta Szilvássy Zoltán.



Bács Zoltán kancellár szerint a Debreceni Egyetem elmúlt 7-8 éve "másról sem szólt, mint a modellváltásról". Ugyanakkor ebben a folyamatban - a tudáshasznosításban vagy az egyetemi ipari park fejlesztésében is - szükség van új működési körülményekre, rugalmasabb környezetre.



A kancellár szerint az alapítványi működéssel tárgyalóképesebb lesz az egyetem a gazdaság szereplői számára is. "Reményeik szerint" augusztus elsejével térhetnek át az új működési modellre Debrecenben - mondták az egyetem vezetői.