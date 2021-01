Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: jelentős előrelépés a két új vakcina engedélyezése

Az újonnan engedélyezett oltóanyagokkal felgyorsítható a védőoltások beadása - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján csütörtökön.



Müller Cecília jelentős előrelépésnek nevezte az AstraZeneca és Szputnyik V vakcina magyarországi engedélyezését.



Úgy fogalmazott: fontos, hogy felgyorsítsák a védőoltások beadását, mert csak így lehet a jelenlegi, kedvezőbb hazai járványügyi helyzetet fenntartani.



Hozzátette, hogy az eddig érkezett oltóanyag nem elegendő mennyiség, hiszen az öt alkalommal érkezett Pfizer és az egyszer érkezett Moderna vakcina 165 ezer ember oltását teszi lehetővé. Eddig 134 554 embert oltottak be, közülük 4030-an már megkapták a második dózist is.



A két új vakcinát csak azután adhatják be, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriuma minden gyártási tételt megvizsgált - jegyezte meg.



Az újonnan engedélyezett készítmények úgynevezett vektorvakcinák, vagyis az oltóanyagban ártalmatlanított, szaporodásra nem képes vírust használnak arra, hogy a tüskefehérje termelődéséért felelős "üzenetet" eljuttassa a szervezetbe, kiváltva így az immunválaszt - ismertette.



Müller Cecília közölte azt is: egy információs alapcsomagot állítottak össze a háziorvosoknak, ebben minden - a védőoltásokkal kapcsolatos - ismeretet összefoglaltak. Erre azért van szükség, mert számítanak a háziorvosokra is 89 éven felüliek oltásánál. Hozzátette: reméli, hogy minden háziorvos megkapta már legalább a védőoltás első dózisát.



Az országos tisztifőorvos bejelentette azt is, hogy NNK laboratóriumában sikerült a vírus angol mutációjánál sejttenyésztést végezni, ami azért jelentős előrelépés, mert ez segíthet a magyar vakcina fejlesztésében is.



Megjegyzete ugyanakkor, hogy a kutatások szerint a jelenlegi védőoltások hatásosak a vírusmutációkkal szemben.



Az oltási reakciókról szólva elmondta, ez eddigi tapasztalatok jók, komoly mellékhatásról nem érkezett bejelentés.