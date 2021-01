Koronavírus-járvány

Sikeres volt egy koronavírusos kismama műtüdőkezelése Budapesten

A nőnél tavaly november 11-én diagnosztizáltak a koronavírus-fertőzést, a betegség szövődményei miatt pedig sürgősségi császármetszést hajtottak nála végre a terhesség 34. hetében. 2021.01.21 11:00 Mti

Sikeres volt egy koronavírusos kismama műtüdőkezelése, a 34 éves nő hetven nap után elhagyhatta a Semmelweis Egyetem (SE) klinikáját - tájékoztatta az intézmény csütörtökön az MTI-t.



A nőnél tavaly november 11-én diagnosztizáltak a koronavírus-fertőzést, a betegség szövődményei miatt pedig sürgősségi császármetszést hajtottak nála végre a terhesség 34. hetében. A többször műtött, műtüdő-, azaz ECMO-kezelésben is részesülő édesanya és koraszülött kislánya egyaránt jól van - írták.



Az egyetem közleménye szerint a kismamát a hatvani kórházból vitték november 15-én a SE-re a vírusfertőzés miatt kialakult súlyos tüdőgyulladás és a magzat életét is veszélyeztető oxigénhiányos állapot miatt.



A beteg általános állapota a műtét után stabilizálódott, a császármetszést követően öt nappal meg lehetett szüntetni a gépi lélegeztetést, amelyet azonban egy nappal később, a tüdő kiújuló funkciózavara miatt ismét el kellett indítani. A speciális, hasra fordított pozícióban alkalmazott gépi lélegeztetés ellenére a beteg - a koronavírus szövődményeként kialakult - globális légzészavarát nem sikerült stabilizálni, így fennállt a veszélye, hogy rövid idő alatt kritikus oxigénhiányos állapot alakulhat ki nála. Az orvoscsoport döntése nyomán november 21-én megkezdték az úgynevezett ECMO-kezelést, vagyis egy, a betegágy mellett elhelyezett műtüdővel helyettesítették a kismama tüdőkapacitásának jelentős részét.



Az intenzív terápiás ellátás után a kismama rehabilitációja az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben folytatódik - írták.



Az egyetem tudomása szerint ez volt Közép-Európában az első sikeres műtüdőkezelés a koronavírus okozta tüdőgyulladás terápiájában. Nemzetközi statisztikák szerint is ritka, hogy várandósoknál ennyire súlyos lefolyása lesz a Covid-19 betegségnek, európai és amerikai megjelenése óta alig néhány ilyen esetet regisztráltak - olvasható az egyetem közleményében.