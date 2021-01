Vita

Alkotmánysértőnek tartják a Meseország Mindenkié című könyvvel kapcsolatos kormányhivatali döntést civil szervezetek

A Labrisz egyesület szerint alkotmánysértő a Meseország Mindenkié című könyvvel kapcsolatos kormányhivatali döntés, ezért bírósághoz fordul - tudatta a civil szervezet közleményben szerdán.



A fogyasztóvédelem megbélyegezné a Meseország Mindenkié című kiadványt, és arra kötelezné a kiadó Labrisz Leszbikus Egyesületet, tüntesse fel a könyvön, hogy a mesék eltérnek a hagyományostól.



Az alaptörvény azonban tiltja a hátrányos megkülönböztetést, ezért az egyesület bírósághoz fordul - írták.



Közölték: a fogyasztóvédelem alaptörvény-ellenes határozatát nem hagyják szó nélkül.



Azt várjuk, hogy a bíróság is kimondja: diszkriminatív és alaptörvény-ellenes a marginalizált csoportokat bemutató művek megbélyegzése - áll az egyesület közleményében.



Felidézik: Budapest Főváros Kormányhivatala szerint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat valósul meg, a Labrisz Leszbikus Egyesület megtéveszti a vásárlókat, miután nem tünteti fel a Meseország mindenkié borítóján, hogy abban a "hagyományos nemi szerepektől eltérő viselkedésminták" jelennek meg. E tájékoztatás hiányában pedig sérültek a fogyasztók jogai és érdekei a hatóság szerint.



Az egyesület emlékeztetett arra is, hogy a hatósági eljárást egy anonim bejelentés indította el, a fogyasztóvédelem azonban nem definiálta, mik is azok a "hagyományos nemi szerepek", amelyektől eltérnének a Meseország Mindenkié szereplőinek viselkedésmintái.



Ennek kapcsán a Labrisz arra hív fel mindenkit, hogy az eredeti bejelentő példáját követve jelentsenek be hasonlóan "megtévesztő" meséket - áll az egyesület közleményében.



A Labrisz szerint a Meseország Mindenkié kötet meséihez hasonlóan bejelentést lehetne tenni a hatóságnál többek között Vuk, Csipkerózsika, Maugli, Frakk, a TV Maci, Manócska és Mazsola vagy a Hupikék Törpikék miatt is.