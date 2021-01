Koronavírus-járvány

Szijjártó: megérkezett az orosz vakcina beszerzéséről szóló szerződéstervezet

A megoldást az jelentené, ha minél előbb tudnának nagyszámban hatásos és biztonságos oltást hozni az országba, és azt a magyar embereknek beadni. 2021.01.20 17:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megérkezett a koronavírus elleni orosz vakcina beszerzéséről szóló szerződéstervezet - közölte a külgazdasági és külügyminiszter szerdán a kormányülés szünetében az MTI-vel.



Szijjártó Péter elmondta: telefonon egyezetetett Mihail Muraskóval, Oroszország egészségügyi miniszterével, aki egyúttal a magyar-orosz kormányközi gazdasági vegyesbizottság orosz társelnöki pozícióját is betölti.



"Szorít az idő" - hangsúlyozta a miniszter, hozzáfűzve: naponta mintegy százan halnak bele a koronavírusba, és a korlátozó intézkedések napi mintegy tízmilliárd forintos kárt okoznak a magyar gazdaságnak.



A megoldást az jelentené, ha minél előbb tudnának nagyszámban hatásos és biztonságos oltást hozni az országba, és azt a magyar embereknek beadni - jelentette ki.



Szijjártó Péter elmondta: a magyar gyógyszerészeti hatóság szakemberei jelenleg is Oroszországban vannak és a helyszínen tanulmányozzák az orosz vakcina gyártási folyamatát. Csütörtökön az orosz egészségügyi hatósághoz látogatnak és folytatnak konzultációt.



Mindeközben a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a Külgazdasági és Külügyminisztérium jogászai is folyamatosan dolgoznak. Ugyanis az orosz vakcina értékesítéséért felelős orosz Állami Befektetési Alap megküldte a szerződéstervezetet, amely a vakcina Magyarországra szállításának alapját jelentheti - mondta a külügyminiszter.



Ha a gyárlátogatások és a kapott dokumentációk áttekintése után a magyar gyógyszerészeti hatóság úgy dönt, hogy megadja a vészhelyzeti használati engedélyt az orosz vakcina magyarországi használatára, akkor alá tudják írni a szerződést és megállapodást tudnak kötni arról, hogy Magyarországra nagyszámú biztonságos oltóanyag érkezzen - közölte Szijjártó Péter.