Koronavírus-járvány

Operatív törzs: 320 ember szegte meg a kijárási tilalom szabályait kedden

A kijárási tilalom szabályainak megszegése miatt kedden 320 ember ellen intézkedtek a rendőrök - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.



Gál Kristóf alezredes elmondta: a november 4-étől hatályos kijárási korlátozás, majd az azt november 11-étől felváltó kijárási tilalom alatt a rendőrök eddig 27 372 szabályszegővel szemben léptek fel.



A szóvivő tájékoztatása szerint a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt kedden 132 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök. Közülük 123-an az önkormányzati rendeletek ellenére sem viselték a maszkot közterületen, 3 emberrel szemben azért intézkedtek, mert buszon, villamoson, megállóban nem volt rajtuk maszk, 6-en pedig bevásárlóközpontban, üzletekben, egyéb zárt helyeken nem viselték a védőeszközt.



A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 751 rendőri intézkedésre volt szükség. Ebből 201 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 550 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására vonatkozó szabályokat nem tartották be.



A kijárási tilalommal összefüggésben elmondta: a 132 intézkedés közül 3-an a kutyasétáltatás 500 méteres körzetére vonatkozó rendelkezést sértették meg. A kijárási korlátozás, illetve "jogutódja", a kijárási tilalom ellenőrzése óta eddig 27 372 rendőri intézkedésre volt szükség a szabályok be nem tartása miatt - mondta.



Kedden egy belvárosi élelmiszerbolt 14 napos és egy Jász-Nagykun-Szolnok megyében található konditerem 7 napos ideiglenes bezárásáról döntött a rendőrség, ezzel már 117-re nőtt azoknak az üzleteknek, szolgáltatóknak a száma, amelyeknél a rendőrség a védelmi szabályok be nem tartása miatt ilyen korlátozó intézkedést rendelt el.



A Magyarország területén személyforgalomban átutazókat kedden is ellenőrizték, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 47 esetben léptek fel. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 10 052-szer intézkedtek.



Az elmúlt napon 9015 esetben ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi karanténban lévőket. Kedden 2213 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, jelenleg 20 170-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 1896-an vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat - ismertette az alezredes.