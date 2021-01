Családpolitika

Novák: óriási az érdeklődés az otthonfelújítási támogatás iránt - videó

Óriási az érdeklődés az otthonfelújítási támogatás iránt, a Magyar Államkincstár e-mailen és telefonon is fogadja az érdeklődők hívásait, kérdéseit - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter szerdán Facebook-oldalán közzétett videójában.



Novák Katalin elmondta: az eddig beérkezett mintegy 30 igénylés alapján elsősorban külső nyílászárók lecseréléséhez, tetőfelújításhoz, vagy belső munkálatokhoz, festéshez, burkolatcseréhez kértek támogatást a gyermeküket váró vagy nevelő szülők. Hozzátette: "igen szélesre tárták a lehetőségek kapuját", így az otthonfelújítások legtöbb kiadása finanszírozható ebből a támogatásból.



Özönlenek a kérdések, ebből is látszik, milyen nagy az igény, a legtöbb családban van helye a legfeljebb 3 millió forintos támogatásnak - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter, megjegyezve, hogy az átlagosan kért támogatási összeg egymillió forint körül volt.



A videóban közzétették azokat az elérhetőségeket, ahol az érdeklődők kérdéseikre a Magyar Államkincstártól választ kaphatnak: az otthonfelujitas@allamkincstar.gov.hu e-mail-címen, továbbá a következő call centeres telefonszámokon: +36 70 460 9005, +36 20 881 9535, +36 1 452 29 10 és +36 30 344 00 45.



Novák Katalin közölte, egy friss felmérés szerint a megkérdezettek 64 százaléka tervezi otthona felújítását a közeljövőben, a kormány pedig bízik abban, hogy többségüknek tudnak is segíteni a január 1-jén indult otthonfelújítási támogatással. Akiknek nincs pénze megelőlegezni a beruházást, azok élhetnek az otthonfelújítási kölcsön felvételének lehetőségével - fűzte hozzá.



A támogatási kérelmeket háromféle módon lehet benyújtani; ügyfélkapun keresztül elektronikus formában, a kormányhivatalok kormányablakainál, továbbá postai úton írásban, vagy nyomtatott formában.



A családokért felelős tárca nélküli miniszter azt hangoztatta, bízik abban, hogy a felújításoknak köszönhetően Magyarországon a legtöbb családban még jobb körülmények között tudják majd várni, vagy nevelni a gyermekeket.